BvL/ALS niet akkoord met 17% salarisverhoging:

‘Wel 17% erbij, omdat we dat nog tegoed hebben’

De voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), Reshma Mangre, stelt dat beide bonden niet akkoord zijn gegaan met het voorstel van 17 procent salarisverhoging. Het onderhandelingsorgaan van de overheid dat gesprekken met de vakbonden en vakcentrales voert over de loonsverhoging, heeft een salarisverhoging van 17 procent voorgesteld. Het overgrote deel van de vakbeweging ging hier niet mee akkoord en eist minimaal 25 procent loonsverhoging.

Mangre verklaart tegenover de krant, dat zij vanwege een sterfgeval niet aanwezig kon zijn bij de gesprekken en dat om die reden, BvL/ALS werden vertegenwoordigd door ondervoorzitter Radjinder Ramnath en een bestuurslid. Leden die aanwezig waren bij de bespreking, waren verbaasd toen zij hoorden dat Ramnath akkoord ging met 17 procent.

Maar volgens Mangre, betreft het percentage van 17 procent een tegoed van 2018 en niet de recente onderhandeling. ‘’We hebben 17 procent erbij geëist, omdat we dat nog tegoed hebben bij de overheid. Dit omdat de overige ambtenaren in 2018 een loonaanpassing hebben gehad en de leerkrachten niet.‘’ Het is volgens Mangre niet zo, dat ze achteraf akkoord zijn gegaan met het voorstel. ‘’We hebben hetzelfde standpunt als de andere vakbonden en gaan niet akkoord met een salarisverhoging van minder dan 25 procent.

Mangre maakte middels een resolutie aan de leden duidelijk, dat BvL/ALS niet in zullen gaan op het voorstel van het onderhandelingsorgaan:

‘’Beste leden, de BvL en ALS zijn het absoluut niet eens met de 17%. Ik was vanwege een sterfgeval gisteren afwezig tijdens de onderhandelingen. De onderhandeling is gisteren geleid door de ondervoorzitter Ramnath Radjinder.

Hij heeft duidelijk aangegeven, dat 17% geen zoden aan de dijk legt en niets voorstelt. De BvL en ALS eisen tenminste een 25% loonsverhoging in de loonronde eind maart.

We willen een extra 17% ERBIJ, omdat we dat nog tegoed hebben. Want alle ambtenaren hadden een 25% loonsverhoging gekregen in 2018 behalve de leraren.’ Mangre stelt verder, dat BvL/ALS zijn eigen exercitie en voorstel al klaar heeft en dat zij aanstaande dinsdag, zelf met het bestuur aanwezig zal zijn tijdens de voortzetting van de onderhandelingen.

door Orsilia Dinge