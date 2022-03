Activist Pique in verzekering gesteld voor belediging staatshoofd

De activist Sibrano Pique is gisteren na door de politie te zijn verhoord, in verzekering gesteld. De hulpofficier toetste de inverzekeringstelling rechtmatig. Via sociale media deed Pique onlangs enkele bedreigende uitspraken richting de president en diens vrouw. De activist bood op een later tijdstip zijn verontschuldiging aan de gemeenschap, echter was de ‘schade’ reeds aangericht, en was het filmpje dat nog vertoond wordt al vele malen gedeeld. Pique moest zich hiervoor gisterochtend aanmelden bij de afdeling Kapitale Delicten, alwaar hij verhoord werd.

Pique gaf aan, ontevreden te zijn over het beleid van de regering. Verder is hij mening, dat het de schuld van de president is, dat de pinautomaten aan het eind van februari geen geld hadden, of dat men in lange rijen moest staan. Volgens hem is hij naar het huis van de president gereden voor een verklaring, echter was de laatstgenoemde op dat moment niet thuis. ‘’Chan ik verklaar je de oorlog‘’, waren onder meer de woorden van Pique.

Via zijn Facebookpagina liet de activist aan de gemeenschap weten, gisteren opgeroepen te zijn door de politie. Echter was het volgens hem niet bekend waarvoor. Bij aankomst op het politiebureau werd aan hem voorgehouden, dat hij wordt verdacht van smaad en laster, het beledigen van het staatshoofd en oproerkraaien. Pique vertelde aan de politie zijn deel van het verhaal, waarna hij werd ingesloten.

Naar verluidt moet de activist dinsdag voor de rechter commissaris verschijnen, waarna zal worden bepaald of de aanhouding wordt verlengd of niet. Het is niet de eerste keer dat Pique wordt aangehouden. Eerder werd hij ook al opgehaald op zijn woonadres Para. Ook tijdens een vorig jaar gehouden protestactie werd de activist door de politie meegenomen. Na zijn vrijlating werd hij door vrienden en familie groots onthaald.