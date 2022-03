Opiniepeiler Ramsamooj moet binnenkort voor rechter verschijnen

De opiniepeiler Derek Ramsamooj, die afkomstig is uit Trinidad, zal binnenkort in rechtszaal moeten verschijnen. Hij werd in oktober 2020 aangehouden in het politioneel onderzoek dat wordt verricht betreffende de fraudeaffaire bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Ramsamooj (60), die diabeet is, werd op 6 oktober 2020 in hechtenis genomen en in december 2020 dreigde hij in hongerstaking te gaan, nadat hij beweerde dat de autoriteiten hem geen indicatie hadden gegeven waarom hij was aangehouden. Hij werd vervolgens voorlopig in vrijheid gesteld, maar kreeg geen toestemming om weg te gaan uit Suriname. Zijn computer, telefoon en paspoort werden in beslag genomen door het Openbaar Ministerie. Ramsamooj wordt verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, fraude en heeft gehandeld in strijd met de Anti-corruptiewet. Maureen Nibte, zijn advocaat, zegt dat haar cliënt al deze beschuldigingen ontkent. Hij zou opiniepeilingen hebben gedaan voor de NDP en zou toen voor zijn verdiensten zijn uitbetaald door de SPSB. Nibte: “Hij ontkent dat en geeft aan dat hij inderdaad is betaald door de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), maar dat hij werkzaamheden heeft verricht voor de toenmalige president van het land, Desiré Bouterse.

Ramsamooj is de tweede persoon die is aangehouden in het kader van dit onderzoek.

Als eerste werd de directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, aangehouden door de politie en hij is inmiddels veroordeeld in de rechtszaak die betrekking heeft op de malversaties binnen de Centrale Bank van Suriname (CBvS).De afdeling Fraude van de politie is belast met dit strafrechtelijk onderzoek. Er was reeds een onderzoek gaande naar de malversaties bij de SPSB. Naar verluidt is ook gebleken, dat Ramsamooj consultant was voor de NDP en hij was het brein achter die opiniepeilingen van de afgelopen tien jaar.

Ramsamooj verklaarde, dat hij voor de SPSB op hun verzoek werkzaamheden heeft verricht, waar hij enquêtes voor financiële instellingen heeft gemaakt en daarbij twee nationale opiniepeilingen van Suriname in zijn hoedanigheid als politiek analist en onderzoeker heeft geproduceerd. Deze werkzaamheden werden betaald door de SPSB.

Ex-president Desiré Bouterse is in maart 2021 gehoord als getuige in de zaak van Ramsamooj. Bouterse werd geconfronteerd met diverse verklaringen, waarbij Ramsamooj in opdracht van hem opiniepeilingen zou hebben verricht. Volgens Bouterse, heeft Ramsamooj in opdracht van de SPSB werk verricht. Bouterse heeft toen verklaard, dat hij als president geen opdracht heeft gegeven om een country risk analyse te maken. Het rapport is volgens verklaring van Bouterse, voor de SPSB gemaakt. Volgens eerdere verklaringen van de advocaat van de opiniepeiler, is Ramsamooj inderdaad betaald door de SPSB, maar heeft hij werkzaamheden verricht voor Bouterse. Ramsamooj heeft een aantal rapporten gemaakt en onderzoeken gedaan voor de ex-president. Alle rapporten heeft Ramsamooj op verzoek van de ex-president gemaakt en ook aan hem aangeboden.

De opiniepeilingen zou hij hebben gedaan voor de NDP en vervolgens is hij voor zijn verdiensten uitbetaald door de SPSB. Volgens advocaten is het zo, dat indien Bouterse de opdracht zou hebben gegeven, er een missive moest zijn. Uit betrouwbare bron hebben wij toen ook vernomen, dat Ramsamooj in het jaar 2017 bijna USD 100.000 in rekening heeft gebracht bij de SPSB voor de kosten van surveys en applicaties ten behoeve van de toenmalige regering. Vervolgens bracht hij in 2018 ongeveer Euro 300.000 kosten in rekening voor de voorbereiding van een conferentie in het kader van ‘Deforestation’. Dit wordt ook onderzocht door het OM.

“Op 22 december 2020 werd hij voorlopig in vrijheid gesteld zonder enige documentatie met betrekking tot de reden voor zijn aanhouding. Hij kreeg te horen dat dit het gevolg was van zijn medische omstandigheden. De afgelopen 14 maanden hebben wij Derek ondersteund. Hij huurde een appartement, betaalde de kosten voor medische zorg en diagnostische procedures. Hij heeft nogmaals formeel verzocht om de teruggave van zijn paspoort, zodat hij een spoedbehandeling kan krijgen van zijn hartspecialist in het VK, en diabeteszorg in Trinidad”, aldus zijn echtgenote Camille.