Personeel Esther Stichting legt werk neer

‘Familieleden van bewoners opgeroepen hun mensen te verzorgen’

‘’We hebben ook een moeder en weten ook dat ze een dagje ouder zal worden, dan willen we een goede zorg voor haar.

Maar we hebben ook gezinnen en moeten die ook verzorgen. Als de regering haar verantwoordelijkheid niet kent, kunnen we het werk ook niet voorzetten. We hebben de familie van de bewoners al gebeld om hun mensen in het tehuis te komen baden en voeden”, zegt een medewerker van de Esther Stichting in gesprek met een lokaal medium. Het personeel heeft gisteren het werk volledig neergelegd, omdat de overheid zich niet aan haar woord heeft gehouden. Ook de overige voorzieningen die beloofd waren aan het personeel, zijn tot op heden niet toegekend. Volgens de secretaris van de bond, Eugene Daniel, is het personeel het wachten op de uitbetaling van de toelages, meer dan zat. Ook dit bejaardentehuis heeft met de minister van Sociale Zaken, Uraiqit Ramsaran, afspraken gemaakt. Echter zijn deze tot op heden niet nagekomen. Volgens het personeel, bevinden zich onder hem mensen die al geruime tijd geen loon hebben ontvangen.

Ook de kledingtoelage welke zij ontvangen, is volgens het personeel niet meer toereikend. ‘’We moeten de volgende week gekleed aan het werk komen, omdat we SRD 750 hebben ontvangen voor kleding. Een uniform kost al bijkans SRD 1000 of meer. We moeten naar de modist, een schoen kost SRD 800 en dan hebben we nog geen goede werktas. Maar men verwacht dat we gekleed komen”, aldus een woordvoerder van het personeel. Eerder zou het personeel van de Stichting Betheljada het werk ook hebben neergelegd, omdat het ontevreden zou zijn over verschillende zaken.