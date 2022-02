Surinaamse regering wil in Oekraïne wonende Choi in veiligheid brengen

Jason Choi, een Surinaamse staatsburger die momenteel in Oekraïne woont, heeft afgelopen weekend op zijn Facebookpagina laten weten, dat hij alle vriendelijke berichten ontvangen en gelezen heeft die van over het hele continent zijn verzonden. “Ik moet zeggen dat ik je heb gehoord en je bemoedigende energie en bedachtzame gebeden heb gevoeld. Ik wil reageren met een enorme dankbaarheid en ik waardeer ieder van jullie. Hartelijk dank uit de grond van mijn hart”, aldus Choi.

Volgens hem was het aanvankelijke doel van zijn vorige bericht om een klein publiek te bereiken (verwijzend naar het kleine deel van de Surinaamse gemeenschap) door bewustwording te creëren en te laten weten dat onderwerpen met betrekking tot de huidige oorlog, niet lichtvaardig moeten worden opgevat. Hij zegt verder, dat er mensenlevens op het spel staan. “Wanneer je de schokgolven voelt die worden gecreëerd door explosies of het vliegtuig in de lucht hoort vliegen in de buurt van je aanwezigheid, dan zijn dit de momenten waarop je echt de psychologische impact begrijpt. Je voelt dat je hart wegzakt, een gevoel waarbij je geen controle meer hebt over je lichaam, benen helemaal bevroren. Ik wens het niemand toe”, zegt Choi.

“Ik had niet verwacht dat mijn boodschap zich zo ver zou verspreiden, en bovenop dat het horen ervan vele harten heeft geraakt. Dit is boven mijn verwachtingen. De meerderheid kent mij niet persoonlijk en toch is er medeleven getoond. Ik ben trots op iedereen, trots op jou en Suriname en dat zou jij ook moeten doen”, schrijft Choi. Hij is onder de indruk van al het medeleven dat getoond is in deze moeilijke tijden. “Het toont je grote en oprechte hart als burger van Suriname. Zelfs met de moeilijke situatie thuis heb je liefde getoond en me kracht gegeven. Dit is echte devotie, een prachtige en solide kwaliteit uit Suriname. Het definieert ons en ik ben er trots op in dit land geboren te zijn.

Ik moet iedereen informeren dat de Surinaamse regering contact met mij heeft opgenomen. Ze doen hun best om me op alle mogelijke manieren instructies te geven en me in veiligheid te brengen. Iedereen draagt bij, ik zie het en ik voel het. Hoe groot of klein ook, ik waardeer alles, omdat het de gedachte is die telt”, benadrukt hij.

Choi wilde verduidelijken, dat hij dit risico zelf heeft genomen door in Oekraïne te komen. “Mocht het tot het ergste komen, dan is het niet nodig om met de vinger te wijzen en te discussiëren over wat beter had kunnen worden gedaan of niet. Sommige factoren liggen buiten onze controle en ik heb het geaccepteerd. Niemand treft hier schuld en ik neem de volledige verantwoordelijkheid.”

Choi zegt geen spijt te hebben van zijn beslissing naar Oekraïne te gaan: “Wat de uitkomst ook zal zijn, ik heb geen spijt van de beslissingen die ik tot nu toe heb genomen, inclusief mijn komst naar hier. Ik deed mijn uiterste best om in het buitenland kennis te vergaren en mezelf te ontwikkelen met als doel deze terug te geven door op welke manier dan ook bij te dragen, te herbouwen en Suriname te herstellen. Mensen die mij persoonlijk kennen, weten dat ik achter het delen van kennis sta. Als we ons verenigen, worden grote dingen bereikt. Ik wil Putin ook bedanken. Ondanks de vernietiging en de nasleep die hij veroorzaakte, is er echter één ding dat hij positief deed. Zijn acties brachten de wereld dichter bij elkaar. De Oekraïners vechten op dit moment nog steeds. Deze dappere en moedige mensen zijn niet de enigen. De wereld steunt ze. Eer aan Oekraïne! Slava Oekraïne! De echte helden zijn degenen op het slagveld.’’ Tot slot zegt hij: ‘’Laten we elke dag liefde tonen en geven aan de mensen om je heen. “Deze tijden hebben bewezen dat geweld en agressie niet nodig zijn. Het goede zal vroeg of laat standhouden en zegevieren. God zegene u allen.”