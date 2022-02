‘Laat je niet misleiden, ken de oorsprong van de crisis’

Diverse politici hebben de samenleving opgeroepen zich niet te laten misleiden door de veroorzakers van de financieel-economische crisis. Ook drukken ze de samenleving op het hart de oorsprong van de crisis te kennen. Dit naar aanleiding van de uitspraken die NDP-voorzitter Desiré Bouterse, deed afgelopen zaterdag tijdens een massameeting van de partij in Ocer. Hij zei onder andere, dat de huidige regering het land niet kan besturen. Hij stelde de regering voor, om een nationale dialoog te houden. Volgens Bouterse gaat het momenteel heel slecht in het land en zouden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven moet worden.

Evert Karto (PL): ‘’We tonen geen belangstelling in wat er zaterdag in die hoek is uitgekraamd, maar het is onterecht het volk te misleiden.‘’ Karto zegt, dat het volk de geschiedenis dient te kennen en moet beseffen dat de troep die nu opgeruimd wordt, door de NDP is veroorzaakt. ‘’Natuurlijk struikelt de huidige regering hier en daar, maar er wordt beter beleid gevoerd dan tien jaar geleden. Indien de NDP goed beleid heeft gevoerd, wat is de reden geweest dat ze weggestemd is door het volk? We moeten nu wel weten dat we zaken realistischer moeten bekijken”, aldus Karto.

Ivanildo Plein (NPS): ‘Het volk wordt misleid met valse informatie.’’ Volgens hem zou de NDP, de laatste moeten zijn die een woord rept over slecht beleid. Elke politiek partij heeft het recht haar achterband toe te spreken, maar dat moet volgens Plein wel op de juiste manier geschieden. ‘’Het is heel jammer dat er onwaarheden verkondigd zijn. De NDP zou moeten uitleggen door wie de troep is veroorzaakt.‘’ Het volk is volgens Plein wijzer geworden en weet valse beloftes te onderscheiden. ‘’We zijn nog niet tevreden met het beleid van de huidige regering, maar op sommige punt na, gaat het wel beter dan tien jaar NDP-regering”, benadrukt Plein.

Angelic del Castilho (DA’91), voert aan, dat Bouterse en zijn achterban een spiegel voor zich moeten houden. Zij brengt in herinnering, dat Bouterse zelf had voorgesteld de regeermacht vervroegd over te dragen, wetende dat het land miljarden aan schuld had. ‘’Waarom nu proberen witte voeten te maken, als je weet dat alles kapot is geslagen door jouw beleid?‘’

Sham Binda (VHP) zegt dat het geen stijl is partijen te bespreken, maar het is wel goed in te grijpen als het volk misleid wordt. Hij zegt dat er tijdens de massameeting veel tegenstrijdige uitspraken zijn gedaan. ‘’De sprekers hebben niet uitgelegd, hoe de financieel-economische crisis veroorzaakt is. Er is ook geen constructief voorstel gedaan, hoe die aan te pakken. Met andere woorden, er was totaal geen boodschap. Hoe luister je dan naar iemand die iets veroorzaakt heeft, maar zelf niet met voorstellen komt? Het zijn uiteraard de laatste stuiptrekkingen van de NDP”, benadrukt Binda.

-door Orsilia Dinge-