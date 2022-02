Oekraïense president sceptisch over onderhandelingen met Rusland

‘Ik geloof niet echt in een goede uitkomst van de ontmoeting’’

Na dagen van oorlog, voeren delegaties uit Kiev en Moskou besprekingen aan de grens tussen Oekraïne en Rusland. Het bureau van de Oekraïense president Volodimir Zelensky heeft gisteren bekendgemaakt, dat Zelensky ingestemd heeft met vredesonderhandelingen met Rusland. Zowel Rusland als Oekraïne wil praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Zelensky is echter sceptisch over de te voeren onderhandelingen met Rusland. “Ik geloof niet echt in een goede uitkomst van deze ontmoeting, maar laten we het proberen”, aldus de Oekraïense president.

Kiev vertelde dat het doel van de besprekingen is een onmiddellijk staakt-het-vuren en de terugtrekking van alle Russische troepen uit Oekraïne. Bernard Smith van Al Jazeera, die vanuit Moskou verslag doet, verklaarde dat Oekraïne en Rusland heel ver van elkaar verwijderd lijken, over wat ze uit de gesprekken willen halen. Volgens Smith heeft Rusland gevraagd om de onvoorwaardelijke overgave van de Oekraïense strijdkrachten.

De Russische president Vladimir Putin heeft de Oekraïense troepen opgeroepen, de regering van Volodymyr Zelensky omver te werpen. Rusland dreigde met het gebruik van kernwapens en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) reageerde met de aankondiging van het leveren van straaljagers aan Oekraïne.

Filippo Grandi, hoge commissaris voor vluchtelingen van de Verenigde Naties (VN) vertelde dat reeds meer dan 500.000 mensen Oekraïne zijn ontvlucht, sinds het begin van de Russische invasie. “Het aantal mensen dat zijn toevlucht zoekt in andere staten, is snel gestegen. Het aantal burgerslachtoffers bij de Russische invasie van Oekraïne bereikte 352”, aldus Grandi. Volgens de regering van Oekraïne, zijn er onder de doden minstens 14 kinderen. Er zijn ook 1700 gewonden. Volgens Oekraïense functionarissen werden namelijk ziekenhuizen getroffen, hoewel Moskou ontkent dat het andere doelen dan de militaire infrastructuur heeft bestookt.

(Bron: Al Jazeera)