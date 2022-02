Bolsonaro weigert invasie te veroordelen

‘Geen ruimte voor diplomaten om neutrale posities in te nemen’

De Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro, heeft gisteren geweigerd de Russische invasie in Oekraïne te veroordelen. Daarmee wijkt hij nadrukkelijk af van het door zijn eigen regering ingenomen standpunt binnen de VN-Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Bolsonaro verklaarde namelijk dat Brazilië neutraal zal blijven in het conflict. Afgelopen vrijdag stemde Brazilië nog voor een ontwerpresolutie van de VN-Veiligheidsraad die de Russische invasie in Oekraïne probeerde te veroordelen. De resolutie werd echter geblokkeerd door een Russisch veto. “Naar mijn mening, gaan we geen partij kiezen, we gaan de neutraliteit voortzetten en zoveel mogelijk helpen bij het zoeken naar een oplossing”, aldus Bolsonaro.

Bolsonaro vertelde ook dat hij tegen sancties is die een negatieve impact op de economie van zijn land kunnen hebben.

Bolsonaro haalde daarbij een voorbeeld aan, dat de Russische kunstmestproductie, die van cruciaal belang is voor de gigantische landbouwsector in Brazilië in nadeel van het land zullen uitkomen.

De Oekraïense regering houdt vol, dat de aanvallen van Rusland de mondiale veiligheid in gevaar kunnen brengen en dat er geen ruimte is voor diplomaten om neutrale posities in te nemen. Voor de Oekraïense ambassadeur wordt het tijd dat landen hun standpunt innemen om aan de goede kant van de geschiedenis te blijven. “Er is geen ruimte voor neutraliteit in de huidige situatie. We moeten allemaal opstaan om dit te verdedigen. Er is alleen ruimte voor actie, om een einde te maken aan de aanvallen”, aldus Yevheniia Filipenko, de Oekraïense ambassadeur.

Op de vraag hoe ze de relatie tussen Bolsonaro en Putin ziet, wees ze erop dat dit moment een andere positionering vereist. “Op dit moment doen bilaterale betrekkingen er niet toe. Waar het om gaat, is de gezamenlijke reactie op schendingen. Als we nu falen, zou niemand meer veilig zijn. Noch hier, noch in Latijns-Amerika. Het is onze veiligheid waar we het over hebben,” zei Filipenko. Ondanks de positie van de Braziliaanse president, heeft Itamaraty bij de VN een standpunt ingenomen, dat probeert de principes van het internationaal recht te respecteren, maar ook de weg te effenen, zodat de crisis niet nog groter wordt. In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bekritiseerde Brazilië de sancties die door het Westen waren opgelegd aan Rusland en het sturen van wapens naar Oekraïne.