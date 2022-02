Notoire oplichter Rakeshkoemar wederom ingesloten

De recherche van regio Oost heeft op woensdag 23 februari Rakeshkoemar L. alias Bakba (47) opgespoord en aangehouden. Tegen deze verdachte hebben een aantal benadeelden recentelijk aangiften van oplichting en valsheid in geschrifte gedaan. De man legitimeerde zich als te zijn een bestuursopzichter en zei contacten te hebben op het domeinkantoor, waardoor hij hen in aanmerking kon laten komen voor een stuk perceel. Hij overhandigde daarbij aan deze mensen een document met een plakzegel waarop de mensen moesten tekenen. Zo ontving hij geldbedragen van tussen de SRD 1.000 en SRD 2.500 van de benadeelden. Ook bleek uit de administratie dat Rakeshkoemar in het jaar 2016 in verzekering was gesteld voor hetzelfde gepleegde strafbare feit. Na zijn straf van vier jaar te hebben uitgezeten, werd hij 11 maanden geleden in vrijheid gesteld en hervatte wederom zijn oplichtingspraktijken. Na te zijn voorgeleid, is de verdachte na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het vermoeden bestaat dat Rakeshkoemar meerdere slachtoffers moet hebben gemaakt. Deze worden opgeroepen zich alsnog in verbinding te stellen met de recherche van regio Oost op het telefoonnummer 0357107.