Suriname kan problemen ervaren bij import voedsel en brandstof

Suriname heeft onlangs een statement uitgegeven over zijn standpunt met betrekking tot de aanval van Rusland op Oekraïne. Ook in Caricom-verband zal er volgende week een statement worden uitgebracht door de ministers van buitenlandse zaken. De regeringsleiders van Centraal-Amerika zullen uiterlijk woensdag bijeenkomen en daar ook een statement uitgeven.

De bedoeling daarvan is volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, dat Suriname graag de ontwikkelingen wil monitoren, zien wat de bewegingen zijn en ook wat de mogelijke consequenties zijn voor het internationale politieke en economische gebeuren. “Er zijn inderdaad risico’s, want we hebben al gezien dat de olieprijzen tussen 8 en 9 procent zijn gestegen in de afgelopen dagen. Oekraïne is een voorname tarweproducent en voorziet voor bijna 70 procent van zijn productie richting Europa”, aldus Ramdin.

De minister stelde verder, dat wij vooralsnog niet alles kunnen inschatten en conclusies trekken. ‘’Maar als dat soort problemen aan de orde zullen zijn, dan moeten we verwachten dat er inderdaad consequenties zullen zijn voor de aanvoer van voedsel en de brandstofprijzen. Deze consequenties zullen daarbij ook gevolgen kunnen hebben op het totale importbeleid’’, aldus de minister.