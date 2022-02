Drietal rovers aangehouden; vierde verdachte voortvluchtig

De politie van het bureau Flora heeft op zaterdag 19 februari en maandag 21 februari, Rushan E. (20) en Djiflon R. (15) in de kraag gevat. De derde verdachte Damien K. alias Papto (19), was op donderdag 17 februari door de politie van het bureau Jarikaba voor diefstal, zware mishandeling en bedreiging in verzekering gesteld. Hij is eveneens verdachte in de berovingszaak in het ressort Flora. Een vierde verdachte is nog voortvluchtig. Dit viertal wordt ervan verdacht op dinsdag 28 december 2021 een leverancier met geweld te hebben beroofd in een supermarkt aan de Floralaan. Het slachtoffer deed van deze beroving aangifte op voormeld politiebureau. Tijdens het onderzoek kwamen aan de hand van camerabeelden, de vier verdachten in beeld. De vier mannen die in de Floralaan liepen, kwamen bij de winkel. Rushan bleef voor de winkel staan, Djiflon liep door, terwijl Damien en de vierde verdachte de winkel binnenstapten. Damien liep naar de koelkast om bier te kopen, terwijl de voortvluchtige verdachte het geld uit de handen van de leverancier wegrukte. Zowel Rushan, Djiflon als Damien zijn na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Aan de opsporing en aanhouding van de vierde voortvluchtige verdachte wordt gewerkt. Deze verdachte wordt eveneens opgespoord door de politie van Jarikaba, aangezien hij een kompaan is van Damien. Vanwege de jeugdige leeftijd van Djiflon is hij ondergebracht in het jeugdcellenhuis van Opa Doelie, die zijn betrokkenheid in deze zaak verder onderzoekt.