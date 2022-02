POLITIE KLAAGT ALDOOR OVER VOERTUIGENTEKORT, MAAR RUÏNEERT ZELF MATERIEEL

Wij van Keerpunt, krijgen voorgeschoteld dat er altijd een tekort is geweest aan politievoertuigen en dat het waarschijnlijk nooit is opgeheven. Maar wat wij weigeren te snappen, is het feit dat politieposten zonder voertuig zitten en dat de politie niet in staat is haar werkzaamheden uit te voeren. Dit terwijl bij de laatste zittingstermijn van de vorige regering, een enorme aanbesteding is gedaan voor de aanschaf van voertuigen. Weet je nog dat er in colonneformatie en heel demonstratief, werd gereden door de binnenstad. Toen waren er plotseling wél genoeg voertuigen. Waar zijn al deze middelen naartoe? Is het niet de politie geweest, die een heleboel stuk heeft gereden en nu klaagt ze, dat de regering nooit een aanbesteding daarvoor heeft gedaan. Of gaat men ervan uit, dat elke regering auto’s dient aan te schaffen. Want dit gebeurde onder Belfort, daarna onder de vorige minister Getrouw en nu worden er wederom gelden vrijgemaakt. Goed regeren is belangrijk en het maakt niet uit welke politieke partij aan de macht is. Er moet een regelgeving komen waarbij om de zoveel jaar er aanbestedingen voor materieel worden gehouden. We kunnen niet aldoor middelen blijven besteden aan hetzelfde, terwijl men eigenlijk verwacht dat schoeisel en kleding in orde worden gemaakt, tegelijkertijd wordt beloofd dat uitrusting in orde wordt gemaakt en opleidingen worden gedraaid. Waar moeten de gelden vandaan komen? Het is steeds weer het volk dat daarvoor moet inleveren en dan ook nog onheus wordt behandeld door deze zelfde ambtenaren. Waarom kunnen de andere korpsen hun voertuigen jaren houden, maar gaat het steeds mis bij het Korps Politie Suriname? Dan ligt het aan de verkeerde mentaliteit bij de politie, waarbij ze daar denken: Anof mi, dus a kan broko. Dit is ook te merken aan hun rijgedrag in het verkeer.