HET IS DUIMEN DAT KORPSEN ALSNOG VOLLEDIG WORDEN GEKLEED

Afgelopen week maakte de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, bekend, dat er geld vrijgemaakt wordt en dat de korpsen groots inkopen kunnen doen. Hij sprak hierbij alleen over middelen betreffende het Korps Politie Suriname (KPS). Zullen de overige korpsen er ook profijt van hebben? Zullen de leden van de korpsen volledig worden gekleed, gezien er reeds een aanbesteding was gedaan voor uitrusting? Of worden eenheden als het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) en het Korps Brandweer Suriname (KBS), wederom stiefmoederlijk behandeld. Vooral het laatste korps moet het doen met afgekeurde spullen van donateurs. En over de bewapening bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren, valt weinig goed te zeggen. Daar klaagt men al geruime tijd over het feit dat zij het moeten doen met afgedankte spullen van het KPS.

Behoren de rekruten ook tot deze aanbesteding, gezien bij haast alle korpsen het bekend is, dat de rekruten alle kosten zelf moeten dekken en ook niet gekleed worden. Een rekrutenuniform houdt een vorm van herkenning en saamhorigheid in. Dit uniform moet altijd up-to-date moeten zijn. Echter merken de penitentiaire ambtenaren dat in de afgelopen jaren er weinig aandacht is besteed hieraan.

Zal het KBS zijn ruimtes kunnen opknappen en krijgen de inrichtingen ook een beurt? Deze zien er al enige tijd vreselijk uit. En het geklaag binnen deze twee korpsen is niet gering.

En zullen de mensen die jaren achter zijn gehouden, bevorderd kunnen worden nadat deze middelen zijn vrijgemaakt? De problemen binnen de korpsen zijn vele malen groter dan de minister laat doorschemeren. En het was nergens voor nodig aan te geven, dat de situatie niet zo erg is als de Nederlandse Politie Bond heeft verkondigd. Het is de naakte waarheid en we zouden blij moeten zijn dat iemand nou echt zegt, hoe de zaken ervoor staan. Die fisti prodo brengt ons nergens.