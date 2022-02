MEDICIJNSCHAARSTE MEER REGEL DAN UITZONDERING

Er heerst momenteel weer een vrees dat bepaalde essentiële medicamenten op zullen geraken, voordat nieuwe bezendingen binnen zijn. In die tussentijd zijn de samenleving en de overheid nog steeds in de ban van de covid-pandemie, maar we moeten niet vergeten, dat ook andere ziekten levens kunnen kosten. Er wordt zoveel aandacht besteed aan coronapatiënten en elke keer als er iemand komt te overlijden, betreuren we dat, maar waarom betreuren we de mensen die zijn overleden aan een andere ziekte, minder? “We maken geen onderscheid tussen covid-patiënten en anderen in mijn apotheek, alle patiënten zijn belangrijk. Er gaan momenteel meer mensen dood aan andere ziekten, omdat die verwaarloosd worden vanwege Covid-19”, aldus een bezorgde apotheker. Het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS), is de instantie die moet voorzien in de voorraad medicijnen bij de verschillende apotheken. Helaas is ook het BGVS afhankelijk van financiën van de staat en als die niet beschikt over voldoende financiële middelen, dan zal dat resulteren in een schaarste, omdat de medicijnen dan wel besteld, maar niet betaald kunnen worden. Verschillende apothekers verklaarden tegenover Keerpunt, dat dit probleem allang bestaat, maar door de covid-pandemie, hebben de grote medicijnfabrieken wereldwijd vaak stilgestaan. “Medicijnschaarste is nu meer regel dan uitzondering”, stelde een apotheker. Een andere apotheker zegt dat het tekort ook het gevolg is van de achterstallige betalingen van de buitenlandse rekeningen van het BGVS door de overheid, waardoor er vaak genoeg geen nieuwe bestellingen worden aangenomen van Suriname. Al geruime tijd maken patiënten kenbaar, dat een aantal medicijnen niet verkrijgbaar zijn. De burger die met een simpel recept voor zalf of oogdruppels naar de apotheek gaat, krijgt te horen dat hij met een vervolgrecept naar een andere apotheek moet gaan. Op zo een manier loopt men diverse apotheken af, niet wetende dat er gewoon een schaarste is aan bepaalde medicijnen. Het BGVS krijgt volgens een apotheker sinds het aantreden van de regering Santokhi, wel optimaal financiële middelen. Daarmee is inmiddels een deel van de openstaande schulden van de ziekenhuizen betaald, maar het BGVS is nog steeds niet optimaal bevoorraad. De ziekenhuizen beschikken ook niet over voldoende financiële middelen, omdat de ligdagtarieven nog steeds niet kostendekkend zijn. “Wat erg triest is, is dat essentiële kankermedicatie niet wordt vergoed door het Staatsziekenfonds. Die medicatie kost heel veel geld en dat kan de doorsnee burger niet betalen.”