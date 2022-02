DAT WAT SCHEEF IS, MOET NOG STEEDS RECHT GETROKKEN WORDEN!

Naar aanleiding van uitlatingen van oud-president Desiré Bouterse de afgelopen woensdag, benadrukte president Chandrikapersad Santokhi, dat het volk waakzaam moet blijven voor de Nationale Democratische Partij (NDP). Volgens Bouterse heerst er veel armoede in ons land. Hij vertelde burgers in de binnenstad van Paramaribo, dat de situatie niet zo verder kan, en er een verandering moet komen. Santokhi verklaarde in reactie hierop, dat de huidige regering open staat voor alle kritiek, maar hij kon zich echter niet voorstellen, dat een NDP die verantwoordelijk is voor de huidige crisis, nu komt praten over een slecht beleid. Het zijn volgens Santokhi, juist die personen die verantwoordelijk zijn voor het failliet maken van het land, die personen die er verantwoordelijk voor zijn dat we vandaag 4 miljard Amerikaanse dollar schuld hebben als land, juist die personen die er verantwoordelijk voor zijn dat de Centrale Bank van Suriname vandaag leeggeroofd is, en ervoor gezorgd hebben dat er een stukje verloedering is ontstaan in de samenleving, dat morele waarden en normen in feite verdwenen zijn en er armoede heerst.

De NDP is volgens Santokhi, drie keer aan de macht gekomen en heeft elke keer hetzelfde gedrag vertoond. Daarom verwacht Santokhi niet dat zij een ander gedrag zal vertonen en waarschuwt het volk hiervoor. Het volk is anno 2020 door het wanbeleid dat de paarse regering gevoerd heeft, armer geworden. Santokhi denkt dat doordat er weer inkomsten binnenkomen, de ontwikkelingen van olie en gas positief zijn, de NDP zich klaar maakt weer te kunnen profiteren van staatsgelden.

Keerpunt blijft van mening, dat de huidige regering zich minder moet focussen op de NDP, en er vooral voor moet zorgen dat zij ‘the job’ goed verricht. Het kan niet zo zijn, dat je beterschap belooft en op dezelfde voet verder gaat. We hopen dat de regering de kritieken ter harte neemt, zodat we erop kunnen vertrouwen, dat wat scheef gelopen is, recht getrokken wordt.