St. Clemens Parochie gedenkt senioren met kerstpakketten

De Sectie Ziekencommunie van de St. Clemens Parochie, heeft bijna 100 senioren burgers bedacht met elk een pakket levensmiddelen. De parochie heeft een jaarlijkse traditie om rond Kerstmis een feest te organiseren voor 60-plussers onder de parochianen en bewoners van Huize Majella en Huize Margriet. Het doel daarvan is om speciale aandacht aan de seniorenburgers te schenken. Vanwege de covid-pandemie kunnen de gebruikelijke feestactiviteiten niet plaatsvinden. Het verstrekken van levensmiddelenpakketten aan behoeftigen vindt wel doorgang en is mogelijk dankzij donaties in geld of in natura van het bedrijfsleven.

Ceciel Pinas en Wilgo Misiedjan, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Sectie Ziekencommunie, geven aan dat elk jaar brieven worden gestuurd naar bedrijven en dienstverleners met het verzoek een donatie te doen. Enkele bedrijven doneren producten en een paar geven cash, maar de meeste bedrijven storten hun donatie op de daarvoor bestemde rekening van de parochie. De producten die gedoneerd worden, zijn niet voldoende om pakketten mee samen te stellen. Het tekort wordt dan uit de financiƫle donaties aangekocht.

Dit jaar zijn er 98 pakketten samengesteld. Er wordt op transparante wijze invulling gegeven aan de verdeling van de pakketten, waarbij ook veel burgers buiten de St. Clemens Parochie in aanmerking komen. Dit is een duidelijk voorbeeld dat de Katholieke Kerk, in casu St.Clemens Parochie, meeleeft met de totale gemeenschap. Helaas kan niet iedere behoeftige van een levensmiddelenpakket worden voorzien. Mede namens de pastoor van de St. Clemens Parochie brengt de Sectie Ziekencommunie dankbaarheid en erkentelijkheid uit aan alle donateurs die wederom een bijdrage hebben geleverd aan het succes van het project dit jaar. Hoewel het niet een gewoonte is van de Sectie Ziekencommunie om de donateurs publiekelijk te noemen, heeft zij toch gemeend een speciale dank uit te brengen aan de Pacific Handelmaatschappij N.V., die met een aanzienlijke donatie in natura mede de basis heeft gelegd voor de samenstelling van de pakketten. De pakketten bevatten dit jaar 21 verschillende producten. Onze donateurs zijn ondernemers uit diverse sectoren, onder andere uit de financiƫle en productiesector. Dit project is een voorbeeld dat zij ook graag teruggeven aan de samenleving. We stellen deze ondernemers als voorbeeld voor anderen. Mede dankzij hun sociale bewogenheid kunnen wij behoeftige senioren, zieken, mensen met een beperking in zowel het operationeel rayon van de St. Clemens Parochie als daarbuiten, gedenken met een kerstpakket. De Sectie Ziekencommunie gaat het heel jaar door maandelijks langs bij bejaarden en zieken die vanwege hun omstandigheid, niet meer naar de kerk kunnen. Die missie is bedoeld om met deze mensen te bidden en ze de nodige warmte en liefde te geven. De St. Clemens Parochie is een hechte geloofsgemeenschap waar alle parochianen toegewijd participeren aan de opbouw van Gods Koninkrijk. De parochie wenst u en de uwen zalige kerstdagen en een voorspoedig en productief 2022 toe.