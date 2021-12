DSB krijgt nieuwe CEO en raadsleden

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van De Surinaamsche Bank (DSB), is gisteren, dinsdag 28 december, gehouden bij het Assuria High Rise complex. Op deze AVA is er gestemd voor de officiële benoeming van de heer A. Molenkamp tot CEO. Ook het periodiek aftreden en de (her)benoeming van commissarissen, is besproken op deze vergadering en de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen zijn gisteravond gekozen.

De heer Erwin Emanuels is officieel afgetreden als president-commissaris van de bank en Waddy Sowma die zich herkiesbaar had gesteld, is herbenoemd.

De nieuwe commissarissen die zijn benoemd, waren de kandidaten mr. R. Baidjnath Panday, N. Rampersad Bishesar en J. van Ommere.

Voordat de vergadering officieel van start ging, heeft de RvC de aandeelhouders gevraagd om de behandeling van punt 5, de aanbieding van de balans per 31 december 2019 en de winst -en verliesrekening over 2019 ter beoordeling van vaststelling, evenals de vaststelling van de winstverdeling op de agenda te verschuiven naar een ander moment.

De aandeelhouders gingen unaniem akkoord met dit verzoek van de RvC.

CV Molenkamp

Molenkamp heeft ruime ervaring in het bankwezen. Hij heeft zeventien jaar gewerkt voor de Rabobank in Nederland. Daarna heeft hij zijn krachten gegeven aan diverse banken, waaronder in Afrika. Zijn laatste plek was Zambia. De Centrale Bank van Suriname moet nog goedkeuring geven aan de voordracht van Molenkamp. De huidige CEO, Steven Coutinho, was voor twee jaar aangetrokken bij DSB en heeft in een vroeg stadium te kennen gegeven, niet bereid te zijn om zijn contract te verlengen.

Aandeelhouders

Aan de stemverhoudingen bleek overduidelijk, dat de grootaandeelhouders tot een eenstemmig besluit gekomen zijn.

Zoals uit de notulen zal blijken, hebben minstens twee grootaandeelhouders, Self Reliance en Hakrinbank, door hun vertegenwoordigers kenbaar doen maken, dat de case met betrekking tot “Blauw Meer”, uitgebreid in een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders behandeld zou moeten worden.

De nieuw benoemde CEO sprak gisteravond diens toewijding aan de op hem rustende taak uit, door te benadrukken, dat hij zich met zijn gezin minstens de komende vijf jaar in Suriname vestigt. En de hoop uit te spreken, voor een minstens even lange periode het vertrouwen van de aandeelhouders van DSB te mogen dragen. Ondernemer en aandeelhouder Dilip Sardjoe gaf gisteravond nadrukkelijk te kennen “geen krant te schrijven” en “niet te bepalen wat in een krant komt te staan”. Hij sprak de sterke voorkeur uit, bij directie functies minstens twee alternatieven van de Raad van Commissarissen voorgehouden te krijgen.