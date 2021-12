HERNIEUWDE COVID-19 INVITATIE?

Gisteravond werd in het Covid-19 journaal gemeld, dat 83 personen positief waren getest op Covid-19. Er wordt nooit erbij gezegd, of het om een Deltavirusbesmetting gaat, of dat er reeds sprake is van de introductie van de nieuwe Omicron-variant van de originele Covid-19-stam. Die zou volgens officiële gegevens en of waarnemingen, nog niet in Suriname zijn gearriveerd. Als de besmettingen heel snel oplopen, zal toch moeten worden onderzocht, of Omicron niet reeds in ons land is en zich snel vermeerdert. Feit is wél dat Omicron reeds in Frans-Guyana is en dat onze oostgrens met dat land, zo lek als een mandje is en er niet of nauwelijks wordt gecontroleerd of er van en naar Frans-Guyana wordt gereisd. Reeds na de komst van Covid-19 naar ons land in maart 2020, is de grens met Frans-Guyana nooit hermetisch gesloten geweest en momenteel vindt de oversteek naar ons buurland gewoon en veelvuldig plaats. Surinamers gaan zelfs naar Frans-Guyana om hun covid-vaccin te halen. Maar terwijl we het grote gevaar van een vijfde Covid-19-golf inclusief zijn varianten kennen, doen de meesten in dit land nog steeds alsof er niets aan de hand is en wensen ook nog duizenden zich niet te laten vaccineren. Medisch specialisten wel of niet werkzaam voor de overheid, hebben bij herhaling gewaarschuwd voor dit roekeloze gedrag dat desastreuze gevolgen kan opleveren en dan in het bijzonder voor de zorg. Drs. Javier Asin heeft regelmatig erop gewezen, dat we nog in de vierde golf van Covid-19 zitten en dat er geen enkele reden is te denken, dat het gevaar reeds geweken is. Hij stelde ook dat we met dit feestgedrag van de bevolking en het niet in acht nemen van de MoHanA-regels, snel in een vijfde, nog desastreuzere golf zullen belanden. Met deze attitude van grote delen uit de samenleving is het niet, maar slechts wanneer de golf over ons heen zal komen. We feesten à la dol en hebben lak aan de beschermende en voortdurend gepropageerde anti-Covid-19-maatregelen, voorts controleren we onze grenzen niet en weigeren te vaccineren. Tot overmaat van ramp is het nu ook duidelijk, dat laksheid en verslapping van de hoogst noodzakelijke anti-Covid-19-controle op de JAP luchthaven te Zanderij, de vijfde Covid-19 golf, kunnen doen versnellen. Willen wij door ons fnuikende gedrag de 3000 doden tegen het tweede kwartaal van 2022 alsnog halen, zoals reeds voorspeld is door een bekende medicus uit ons midden? Moeten wij een houding van ‘laisser faire laisser passer’ aannemen en maar hopen dat wij er zonder al te veel kleerscheuren, vanaf zullen komen? Als we een dergelijke attitude blijven huldigen, zullen we gezamenlijk voor de consequenties moeten instaan en die zullen echt niet mals zijn. God behoede ons dat er geen vernietigende vijfde golf op ons neerdaalt, want die zullen we slecht of helemaal niet het hoofd kunnen bieden. De regering moet de komende dagen naar onze mening, goed opletten en nagaan waar er megafeesten gepland zijn, want daar zullen de besmettingshaarden zijn. Ze moet te allen tijde hier hard tegen optreden, want het gaat om de gezondheid van de algehele samenleving. We hebben jammer genoeg nog heel veel asocialen die het geen zier kan schelen dat we straks weer een enorme gezondheidscrisis krijgen door hun onverantwoordelijke gedrag.