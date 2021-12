Dodelijke aanrijding op kruising Drambrandersgracht

De 83-jarige autobestuurder Ewald Banel, is in de morgen van maandag 27 december na een aanrijding met een personenauto op de kruising van de J.A Pengelstraat en de Drambrandersgracht, ter plaatse overleden. De politie van het bureau Nieuwe Haven kreeg omstreeks 08.52 uur de melding van een aanrijding tussen twee personenauto’s op voornoemde kruising. Daar aangekomen troffen de politieambtenaren Ewald Banel in zijn voertuig aan. Hij vertoonde geen tekenen van leven meer. Een ingeschakelde arts stelde de dood van het verkeersslachtoffer vast. Onderzoek wees uit dat Ewald Banel over de Drambrandersgracht reed, richting Van Idsingastraat. Op voormelde kruising heeft de 83-jarige bestuurder verzuimd voorrang te verlenen aan het verkeer op de J.A. Pengelstraat. Hij kwam toen in botsing met een personenauto die over de J.A. Pengelstraat reed en richting de Hogestraat ging. Door vermoedelijk de slag kwam Ewald Banel achterover op de linker zitting van het voertuig terecht. Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.