COVAB levert kader voor Intensive Care

De certificaatuitreiking aan 58 verpleegkundigen die met goed gevolg de training Intensive Care COVID -19-zorg hebben doorlopen, vond op dinsdag 21 december plaats. Aan deze training die op 1 september 2021 is aangevangen, hebben verpleegkundigen van de diverse ziekeninstellingen deelgenomen.

In het kader van de deskundigheidsbevordering en professionalisering van verpleegkundigen om optimale en kwalitatieve zorg tijdens de covid-pandemie te verlenen, biedt het EFS College COVAB vanaf 1 september 2021 bij- en nascholing aan voor de covid-zorg op de Intensive Care. Alle gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de covid-zorg, moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om een veilige en efficiënte zorg te bieden aan de covid-zorgvrager.

Het programma van deze training is op verzoek van met name het ‘s Lands Hospitaal op gang gebracht in samenwerking met het Radboud Ziekenhuis (Nederland) en het bedrijf Bohn Stafleu van Loghum (BSL, Nederland), dat e-learning ontwikkelt voor zorgprofessionals.

Voornoemd programma wordt voornamelijk online verzorgd, terwijl het praktische gedeelte op de Intensive Care Units wordt afgewerkt.

De geslaagden van de training Intensive Care COVID-19-zorg hebben toegang gekregen tot de leeromgeving van het Radboud Ziekenhuis en met behulp van aangekochte licenties toegang tot het platform van BSL. Hierbij heeft elke deelnemer gedurende één jaar toegang tot veertig geaccrediteerde cursussen die op een zelf gekozen tijdstip kunnen worden gevolgd.