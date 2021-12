‘Omicron verspreidt sneller, maar is minder gevaarlijk dan Delta’

70 procent minder kans op infectie

Momenteel wordt de wereld door een tsunami van de Omicron-variant overspoeld. Wetenschappers, medisch deskundigen en regeringen werken samen om te analyseren wat voor veranderingen de nieuwe variant zal veroorzaken. Terwijl landen trachten het coronavirus in te dammen, is er een constante stroom van nieuwe gevallen en een nieuwe stam geïdentificeerd. De verspreiding van de Alfa-variant aan het eind van 2020, leidde toentertijd tot nieuwe isolatiemaatregelen en een vaccinatiecampagne wereldwijd.

Wetenschappers hebben meegedeeld, dat de nieuwe Omicron-variant minder ‘agressief’ werkt dan de Delta-variant. In vergelijking met de Delta-variant, heeft men tot 70 procent minder kans geïnfecteerd te raken en in het ziekenhuis te belanden. Echter verspreidt de Omicron-variant zich heel snel. We weten niet zeker wat er zal gebeuren als Omicron ouderen treft. In het Verenigd Koninkrijk (VK) komen de meeste besmettingen van de Omicron-variant voor bij mensen onder de 40 jaar.

Het vermogen van Omicron de immuniteit gedeeltelijk te omzeilen, betekent dat meer ouderen geïnfecteerd kunnen geraken dan bij de Delta-variantgolf. Volgens medisch deskundigen zal het noodzakelijk zijn de derde oftewel boosterdosis te accepteren. De bescherming geboden door twee doses vaccin lijkt onvoldoende tegen Omicron, hetgeen heeft geleid tot een enorme uitbreiding van de boosterdosiscampagne in verschillende landen.