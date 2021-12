‘Eyeopener voor Suriname: Omicron-variant al in Frans-Guyana’

In ons buurland Frans-Guyana, is de Omicron-variant gedetecteerd. Volgens de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, gaat het niet om een importgeval. ‘’De Omicron-variant is bij een lokale bewoner ontdekt en dat betekent dat er zeker meer besmettingen zijn’’, zegt Ramadhin.

De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, zegt desgevraagd, dat besmetting met het COVID-19-virus en zijn varianten, waaronder Omicron, zoveel mogelijk voorkomen moet worden. ‘’Om de verspreiding van de Omicron-variant te beperken, moeten we dezelfde maatregelen nemen die de verspreiding van andere covid-varianten beperken‘’, zegt Gajadhar Sukul.

Tot nog toe is volgens Ramadhin, de Omicron-variant nog niet in ons land geconstateerd. De afgelopen week heeft het ministerie de resultaten van de sequencing van Suriname uit het buitenland ontvangen. Daaruit blijkt dat Suriname tot nu toe alleen de Delta-variant kent. Uit onderzoek is gebleken dat de Omicron-variant veel besmettelijker is en zich dus sneller verspreidt dan de eerdere varianten.

‘’Het moet een eyeopener voor Suriname zijn, dat er in Frans-Guyana al een bevestigd geval van Omicron is. We komen er niet onderuit, dat een vijfde golf eraan komt’’, zegt Ramadhin. Om het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen terug te dringen, is een boosterprik volgens Ramadhin noodzakelijk. ‘’Een booster verkleint de kans op een besmetting aanzienlijk, zegt Ramadhin. Hij benadrukt dat de Omicron-variant voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn en mensen die niet met de Delta-variant besmet zijn geweest, gevaarlijker is. ‘’Mensen kunnen na een Omicron-besmetting ernstig ziek worden en overlijden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukt, dat het boostervaccin op dit moment het enige is dat kan helpen om de gevolgen van Omicron-variant te beperken’’, aldus Ramadhin.