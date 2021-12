Boekpresentatie Reginia Quinn in Sana Budaya gehouden

Gisteren, d.d. woensdag 22 december 2021, vond in de zaal van Sana Budaya een boekpresentatie van de schrijfster Reginia Quinn plaats. Reginia Quinn, schrijversnaam van Reginia Kromoprajitno, maakte hiermee haar debuut in de schrijverswereld.

Haar pennenvrucht is genaamd “Silence the Truth” een waargebeurd aristocratisch verhaal over de verborgen Sultan van Yogyakarta, Indonesië. In dit boek beschrijft de debutant een cultureel-historisch gegeven dat er in Suriname een, vanuit adellijke stand uit Indonesië afkomstige Surinamer woonachtig is, die thans de erkenning heeft vanuit het Keraton (Koninklijke Huis) van Yogyakarta, Indonesië, dat dit alles op waarheid berust.

De eerste spreker op de avond, Pa Saptoh, gaf het goed opgekomen publiek de vertaling van een officieel document, verkregen van de huidige regerende Sultan van Indonesië, die aangaf dat de heer Roberto Moeljadi erkend wordt als te zijn Raden (Prins), van Adellijke afkomst, uit de bloedlijn van de eerste (1e) acht (8) Sultans van Yogyakarta. De huidige regerende Sultan van Indonesie is tevens Gouveneur en de gezaghebbende machthebber die tezamen met de President van Indonesië het beleid uitmaken.

De tweede spreker was Ambassadeur Ricardo Panka, die in zijn toespraak aangaf hoe de Surinaamse overheid, destijds via de ambassade in Indonesië, ook vroeg naar de waarheidsgetrouwheid van het stuk en dat die bevestiging vanuit Yogyakarta ook gegeven is. Hierna gaf de schrijfster Reginia Quinn een korte samenvatting over het boek, waarnaar de aanwezigen aandachtig luisterden en aan het einde bekroonden met een daverend applaus.

Tijdens deze boekpresentatie zijn de eerste 10 exemplaren van haar boek overhandigd aan prominenten uit de Javaanse gemeenschap. Deze werden overhandigd aan de heren, Soeharto Moestadja, Paul Somohardjo, Ricardo Panka, Dhr. Saptoh en dhr. Willy Soemita, welke door zijn dochter in ontvangst is genomen. Vanwege afwezigheid van dhr. R. Sapoen zal dhr. M. Noersalim op een later tijdstip een (1) exemplaar ontvangen.

De schrijfster stelt in het vooruitzicht dat er in 2022 een vervolg van dit cultureel historisch boek zal volgen. De boeken zijn vanaf januari 2022 te verkrijgen.