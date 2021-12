Politie Stolkersijver houdt drugsmokkelaar aan

De Fransman Jean M. (26), is gisteren omstreeks 14.00 uur door de politie bij de controlepost van Stolkersijver aangehouden, waarna hij werd overgedragen aan de rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade. De wetsdienaren hielden Jean die op weg was naar de Franse kant, staande. De Fransman kon geen identiteitsdocumenten overleggen en gedroeg zich zenuwachtig. Hij vertelde dat hij cocaïnebolletjes had geslikt, omdat hij in geldnood verkeert. Hij verklaarde dat hij vanuit de Franse kant naar Suriname was gekomen en enige tijd verbleef op een woonadres in het ressort Munder. Vanuit dat adres smokkelde hij voor de Fransman L.R. de cocaïne naar Frans-Guyana. Inmiddels heeft Jean 42 cocaïnebolletjes met een totaalgewicht van 380 gram uit zijn lichaam uitgescheiden. Jean is na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.