IMF-programma beschermt kwetsbaren door sociaal vangnet

Uitgebreide fondsfaciliteit voor Suriname goedgekeurd

De Executive Board van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) keurde een nieuwe regeling van 36 maanden goed in het kader van de Extended Fund Facility voor Suriname, voor een bedrag gelijk aan SDR 472,8 miljoen (ongeveer USD 688 miljoen of 366,8 procent van het quotum). Het besluit maakt een onmiddellijke uitbetaling mogelijk gelijk aan SDR 39,4 miljoen (ongeveer USD 55,1 miljoen). De financiële regeling van het IMF zal het inlandse economische plan van de autoriteiten van Suriname ondersteunen, gericht op het herstellen van de houdbaarheid van de begroting, terwijl de kwetsbaren worden beschermd door sociale vangnetprogramma’s uit te breiden. De regeling zal ook helpen de overheidsschuld terug te brengen tot houdbare niveaus, het monetaire en wisselkoersbeleidskader te verbeteren, het financiële systeem te stabiliseren en de institutionele capaciteit te versterken om corruptie en witwassen van geld aan te pakken en het bestuur te verbeteren.

Aan het einde van de bespreking van de Executive Board, legde Kristalina Georgieva, algemeen directeur en voorzitter, de volgende verklaring af:

“Suriname wordt geconfronteerd met systemische fiscale en externe onevenwichtigheden als gevolg van jarenlang economisch wanbeheer. Deze ontwikkelingen, in combinatie met de covid-pandemie, hebben geleid tot aanzienlijke begrotingstekorten en externe tekorten op de lopende rekening, een onhoudbare overheidsschuld, een afbouw van de reserves, een economische neergang en hoge inflatie. In de afgelopen maanden zijn de autoriteiten begonnen aan een uitgebreid economisch hervormingsprogramma om de uitdagingen van Suriname aan te pakken, onder meer door te beginnen met het aanscherpen van het begrotingsbeleid.

De belangrijkste doelstellingen van het programma van de autoriteiten zijn het herstellen van de macro-economische stabiliteit en het vertrouwen, en het effenen van de weg naar economisch herstel, terwijl de meest kwetsbaren worden beschermd tijdens het aanpassingsproces.

Fiscale consolidatie is een duidelijk en cruciaal onderdeel van het programma om de fiscale en externe stabiliteit te herstellen. De fiscale hervormingen die door de autoriteiten zijn ontworpen, omvatten het afschaffen van dure en slecht gerichte subsidies voor elektriciteitsprijzen en het invoeren van een belasting over de toegevoegde waarde, waardoor een efficiënte bron van niet-minerale inkomsten ontstaat. Om de negatieve impact op de meest kwetsbaren te helpen verzachten, benadrukt de agenda van de overheid de versterking van het sociale vangnet. Om schuldhoudbaarheid te bereiken, onderhandelen de autoriteiten over schuldverlichting van particuliere en officiële schuldeisers in overeenstemming met de programmaparameters.

Het programma heeft tot doel de buitenlandse reserves van Suriname weer op te bouwen. Het besluit van de autoriteiten om over te stappen op een door de markt bepaalde wisselkoers zal de weerbaarheid van de economie tegen externe schokken versterken. Deze stap zal, samen met het katalyserende effect van het programma op de externe financiering, externe onevenwichtigheden aanpakken en bijdragen tot het verhogen van de buitenlandse reserves tot een prudent niveau.

Om de inflatie terug te dringen, omvat het programma stappen om de liquiditeitsvoorwaarden aan te scherpen. De goedkeuring van een kader voor het richten op reservegeld en de uitrol van open-markttransacties zullen het doel ondersteunen om de inflatie terug te brengen tot een cijferige inflatie. De Centrale Bank van Suriname moet ook de toenemende risico’s van de banksector aanpakken, onder meer vanwege de verschuiving in de wisselkoers. Het uitvoeren van de structurele hervormingsagenda is essentieel om een meer welvarende toekomst voor Suriname te verzekeren. De hervormingen zullen de institutionele capaciteit voor macro-economisch beleid verbeteren, de stabiliteit van de financiële sector handhaven, corruptie aanpakken en AML/CFT en bestuur versterken. Deze hervormingen zullen worden ondersteund door technische bijstand van ontwikkelingspartners, waaronder het IMF, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Wereldbankgroep.”

Bron: www.imf.org