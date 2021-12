Janssen University of Applied Sciences reikt bachelordiploma’s uit

De Janssen University of Applied Sciences, heeft op zaterdag 18 december diploma’s uitgereikt aan studenten die hun bachelorsopleiding in ICT of bedrijfskunde in de tweede helft van 2021 hebben afgerond.

Vanwege de covid-pandemie werden de afgestudeerden verdeeld in twee groepen en was slechts een klein aantal toeschouwers aanwezig. Voorafgaand aan de diploma-uitreiking vonden speeches plaats van onder anderen docenten van het instituut, waarna de afgestudeerden hun diploma in ontvangst mochten nemen. Het geheel vond plaats in een speciaal in het gebouw van Janssen en Partners.