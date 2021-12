KPS voert controles op aan weerszijden Wijdenboschbrug

Het Korps Politie Suriname (KPS) zal van 22 december 00.00u tot zaterdag 25 december 00:00u, de controles aan weerszijden van de J.A. Wijdenboschbrug opvoeren. Ook geldt er vanaf aanstaande zaterdag om 00:00 uur een verbod van zwaar transport over de Wijdenboschbrug, met uitzondering van de tijd tussen 23:00 en 05:00 uur. Voorts zal de fingerende wetgeving met betrekking tot de meldingsplicht voor (transporteurs van) zwaar materieel over de brug, strikt worden toegepast. Om gebruik te maken van de brug, zal zwaar materieel een melding moeten maken bij de Motor Surveillance Dienst (MSD) en politie van Commewijne. Het KPS meldt dat er verder overleg gevoerd zal worden met de districtscommissarissen, de belangenorganisaties en overige stakeholders over deze maatregelen. Ook zullen de technische randvoorwaarden voortvloeiende uit de beschikking, welke noodzakelijk zijn voor uitvoering van deze beschikking, spoedig gereed worden gemaakt. De informatie en voorlichting naar de samenleving met betrekking tot dit beleid en de maatregelen hieromtrent, zullen worden opgevoerd.