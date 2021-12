Verenigd Koninkrijk Medische deskundigen: ‘Ziekenhuizen kunnen overvol raken’

Europa: ‘Omicron-variant is aan het domineren’

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft onlangs verklaard, dat de Omicron-variant al in 89 landen is aangetoond. COVID-19-gevallen van de nieuwe variant verdubbelen volgens de WHO elke een tot drie dagen op locaties met overdracht door de lokale gemeenschap. Gisteren werd gemeld dat het Verenigd Koninkrijk (VK) 82.886 nieuwe covid-gevallen, heeft geregistreerd. Medische deskundigen zeiden, dat het een stijging is van 72 procent ten opzichte van 48.071 nieuwe infecties, die de afgelopen zondag werden geregistreerd. In het VK stegen de dagelijkse bevestigde gevallen de afgelopen week tot recordaantallen. Wetenschappers hebben echter erop gewezen dat de ziekenhuizen overvol kunnen raken.

De regering stelde dat het gebruik van mond- neusmaskers verplicht wordt gesteld. Daarenboven zal bij betreding van bepaalde plekken, een vaccinatie-bewijs of een recente negatieve PCR-test overlegd moeten worden. Het VK en andere landen voeren het tempo van boostershots op, nadat voorlopige gegevens hebben aangetoond, dat twee doses van het COVID-19-vaccin minder effectief zijn tegen de Omicron-variant.

De Wetenschappelijke Adviesgroep voor Noodsituaties (SAGE) van de Britse regering zei dat het vrijwel zeker is dat honderdduizenden mensen elke dag met het coronavirus zullen worden besmet en in aantallen onopgemerkt zullen blijven. “Als de anti-covid-maatregelen niet verder verscherpt worden, kunnen we een piek van tenminste 3.000 ziekenhuisopnames per dag, in VK verwachten”, aldus Sage.

Europa verscherpt

Nederland ging vanaf gisteren in een nieuwe lockdown met als doel de toename van het aantal gevallen van de Omicron-variant in te dammen. Alle winkels, restaurants, bars, bioscopen, musea, theaters en andere niet-essentiële diensten moeten dicht tot 14 januari sluiten. Ministers in Frankrijk, Cyprus en Oostenrijk hebben de reisbeperkingen aangescherpt. Parijs verbiedt ook het vuurwerk op oudejaarsavond. Denemarken heeft theaters, concertzalen, pretparken en musea reeds gesloten. Ierland heeft een avondklok ingesteld om 20.00 uur in pubs en bars, en beperkte deelname aan binnen- en buitenevenementen. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, onderstreepte zijn bezorgdheid over de toename van het aantal gevallen en de capaciteit van het virus het gezondheidszorgsysteem, te overweldigen. In Frankrijk maakte de regering bekend dat ze vanaf aanstaande woensdag begint met het vaccineren van kinderen van 5 tot 11 jaar.