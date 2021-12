COVAB levert eerste groep hbo-verpleegkundigen af

De eerste acht studenten van de opleiding hbo-verpleegkunde, zijn op maandag 12 december en dinsdag 13 december na een succesvolle verdediging van hun thesis, afgestudeerd aan het EFS College COVAB.

Als het centrale opleidingsinstituut voor verpleegkundig onderwijs is het EFS College COVAB in 2016 gestart met deze hbo-opleiding op bachelorniveau. De directe aanleiding voor het verzorgen van een hbo-opleiding verpleegkunde op bachelorniveau, is het feit dat er steeds meer en complexere gezondheidsvraagstukken ontstaan, waarop antwoord moet worden gegeven en de ziekenhuizen en de zorginstellingen in Suriname ervaren steeds meer kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de verpleging.

Het EFS College COVAB verzorgt opleidingen van hoge kwaliteit. Het curriculum van de opleiding verpleegkunde voldoet derhalve aan de nationale en internationale standaarden. De afgestudeerden zijn in staat om een initiërende en coördinerende rol ten aanzien van preventie, voorlichting en consult te vervullen. Het bedenken van nieuwe procedures, tactisch en strategisch handelen, ontwikkelen en uitvoeren van beleid behoort ook tot hun kwalificaties. Ze beschikken over analytische, probleemoplossende en communicatieve vaardigheden en kunnen op metaniveau reflecteren op eigen en andermans handelen.

De afstudeerprojecten van deze acht afgestudeerden hebben als doel gehad een verbeterplan te ontwikkelen aangaande een van de problematieken binnen de gezondheidszorg in Suriname.