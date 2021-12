NA VERVUILING VOLGT REINIGING

President Chandrikapersad Santokhi heeft verklaard, dat er in het Korps Politie Suriname, KPS, aan het begin van het komende jaar, aanzienlijke veranderingen zullen plaatsvinden. Het staatshoofd stelde dat vooral in de leidinggevende posities van dit korps, de veranderingen niet zullen uitblijven. Binnen de huidige regering is het al enige tijd duidelijk, dat er elementen binnen de opsporing zijn die op zijn zachtst gezegd, een obstruerende rol vervullen en dat uit politieke overwegingen doen, maar ook uit zuivere belangen, die niets met het politiewerk te maken hebben. Het is geen geheim dat onder het vorige NDP-regiem, de topfuncties binnen het KPS, op subtiele en vaak ook openlijke wijze, werden bemand door politieke pajongwaaiers, die een bijdrage moesten leveren aan de belangen van de machthebbers. Door deze infiltratie binnen het korps van de politieke belangen en niet in mindere mate van de onderwereld, geraakte het korps steeds verder vervuild en kreeg de informele sector steeds meer greep op het politieapparaat. Het is ook bekend en zeker niet alleen in ons land, dat er elementen binnen het korps actief zijn, die op de betaalrol van de onderwereld zitten en daar zeer goed bij varen. Nog dit jaar werd gemeld dat een commissaris van politie betrokken was bij een drugstransport van maar liefst 400 kilo. Ook binnen het bestuur van de politiebond hebben figuren zich genesteld, die in staat zijn op grote voet te leven en zogenaamd externe zaken doen. Zo kocht enige tijd geleden een van hen een dure Dmax pick-up en liet die op naam van zijn vrouw registreren. En dat allemaal met een vastgesteld politiesalaris van inspecteur in SRD. In de afgelopen 10 jaar (2010-2020) is de infiltratie van de onderwereld zo ingrijpend geweest, dat het aantreden van een ander kabinet, als een grote ramp wordt gezien. Het is dan ook zeker niet vreemd, dat na het aantreden van de regering Santokhi-Brunswijk, de sabotageacties vanwege bepaalde hooggeplaatsten binnen het KPS, enorm zijn toegenomen en er tal van niet steekhoudende excuses door met name de politiebond worden aangehaald, om het normale politiewerk, te frustreren. Maar het kan nimmer zo zijn dat de regering deze sabotageacties zich kan doen welgevallen. De maat is vol en de president heeft besloten in te grijpen bij dit korps, omdat de obstructies door pajongwaaiers van het vorige regiem, steeds aanzienlijker en brutaler worden. De president staat volledig in zijn recht en bevoegdheden om de bezem er goed en effectief doorheen te halen.