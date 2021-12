Ruime belangstelling voor vissilage-training in Nickerie

Het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw Veeteelt Visserij (LVV), heeft een geslaagde vissilage-training in Nickerie achter de rug. Op zaterdag 18 december jongstleden hebben 37 Nickerianen de training voor de aanmaak van vissilage gevolgd. Het doel van de sessie was om de deelnemers de theorie, maar ook de praktische aspecten van het produceren en het gebruik van vissilage uit te leggen. Daarnaast zijn de resultaten van het bemestingsonderzoek naar het gebruik van vissilage als organische mest aan hen gepresenteerd.

Landelijk zijn er zes vissilage-productietrainingen verzorgd, waarvan de laatste in het district Nickerie. Zoals op de overige locaties was ook de interesse van de Nickerianen duidelijk merkbaar. Zij waren enthousiast om te leren hoe van visafval een organische meststof te maken, die zeer geschikt is voor de teelt van groente.

Deze training over het maken en het gebruik van vissilage als organische mest, is onderdeel van het Sustainable Management of Bycatch in Latin America and Caribbean Trawl Fisheries (REBYC-II LAC) Project. Het directoraat Visserij voert dit project uit om voedselverspilling tegen te gaan en duurzame inkomens te ondersteunen door het beheer van bijvangsten te optimaliseren en het teruggooien van vis te minimaliseren. Dit project biedt tuinbouwers de mogelijkheid om zelf een relatief goedkope alternatieve organische meststof te maken en zo de kosten te besparen.

In januari 2022 gaat het voornoemde directoraat een bijeenkomst houden om onder andere de eindresultaten van het vissilage bemestingsonderzoek van soepgroente en wortelen te presenteren aan de stakeholders. Geïnteresseerden kunnen de Facebookpagina Liquid Fish Silage Suriname volgen om meer te weten te komen over het maken en gebruik van vissilage, maar ook de opkomende activiteiten. Voor vragen kunt u mailen naar: [email protected]