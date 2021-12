Verdachten houtsmokkel voorlopig op vrije voeten

In april van dit jaar zijn 100 containers met illegaal hout onderschept. In deze zaak zijn tien verdachten ingesloten. Gisteren zijn deze verdachten voorlopig in vrijheid gesteld. De advocaten Chandra Algoe en Maureen Nibte, bevestigen de vrijlating van hun cliënten. Rechter Duncan Nanhoe heeft dit ambtshalve besloten, gezien er geen verzoek was ingediend door de advocaten, nadat het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling vorige maand afgewezen was. Het verzoek tot de voorlopige invrijheidstelling medio november van Dinendrenath A., Natachia R., Yinshuai L., Rowena T., Niwesh N., Seremy D., Andreas W., Rayen A., Url C. en Cornelia L. werd afgewezen. De officier van justitie, Rita Sitaram, voerde toen aan, dat er ernstige bezwaren waren.