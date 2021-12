President decoreert 286 bloeddonoren

President Chandrikapersad Santokhi heeft op zondag 19 december op het Presidentieel Paleis 286 bloeddonoren gedecoreerd. Dankzij hun vrijwillige bijdrage kunnen vele levens worden gered. De president roemde de inzet van de donoren en bedankte hen voor hun bijdrage aan de bloedbank. Personen die 60 tot 100 keer en zélfs meer dan dat, hun kostbare bloed hebben gegeven, kregen een medaille opgespeld.

‘’Degenen die bloed afstaan, hebben een specifiek karakter. Zij hebben een bijzondere benadering. Het doneren van bloed is immers een menslievende, edelmoedige daad van solidariteit, burgerzin en hulpvaardigheid”, aldus het staatshoofd. Hij benadrukte dat veel mensen niet of nauwelijks beseffen hoeveel levens, alleen al door het doneren van bloed, worden gered. “Vanwege de huidige covid-pandemie is de drang naar veilig bloed des te nijpender geworden”, aldus het staatshoofd.

De president bedankte de Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis (SRK), die Suriname sinds 1940 – dus reeds 81 jaar – van veilig bloed voorziet. ‘’Deze gespecialiseerde organisatie volvoert een zeer nobele taak’’, sprak de president. Hij riep de stichting op door te gaan met het goede werk en anderen aan te moedigen zich in te zetten voor de verdere opbouw van ons land. ‘’Dit door elkaar in de ruimste zin des woords te ondersteunen’’, voegde hij eraan toe.

De president zei dat er nog steeds veel vraag is naar bloeddonoren en naar personen die zich vrijwillig wensen in te zetten voor het werk van de stichting. De president riep de samenleving, in het bijzonder de jongeren, op om zich aan te melden bij de bloedbank. “Elkaar helpen is het mooiste geschenk dat iemand een ander kan geven, en dat is waar bloeddonoren voor staan. Helaas is het vaak zo, dat wanneer men zelf in nood verkeert, men het belang van bloed geven erkent. Laat het niet zover komen”, aldus de president.