Situatie rond Omicron-variant kan veranderen

‘Meldingen van milde ziekte zijn slechts kleinschalige observatiebevindingen’

Wereldwijd zijn wetenschappers de Omicron-variant van het COVID-19-virus aan het bestuderen. Momenteel verspreidt de Omicron-variant zich in verschillende landen in hoog tempo. In Zuid-Afrika, waar hij voor het eerst werd ontdekt, is de Omicron-variant nu verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van de nieuwe besmettingen.

Een ding waarover wetenschappers het over eens, is de grote overdraagbaarheid van de Omicron-variant. Maria Van Kerk-hove, technisch directeur van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd dat de meldingen van milde ziekte slechts kleinschalige observatiebevindingen zijn. “Uit wetenschappelijke basis is het echter nog te vroeg, harde conclusies te trekken”, stelde Kerkhove.

Een voorlopige Zuid-Afrikaanse studie, heeft geconstateerd dat bij bijna 3 miljoen mensen die eerder besmet zijn geraakt door het coronavirus, wederom kans hebben op een herinfectie met de Omicron-variant. “We weten dat de Omicron-variant een zeer besmettelijke variant is, twee of drie keer besmettelijker dan de Delta-variant, die op zich al een zeer besmettelijke variant was”, aldus John Bell, de Canadese immunoloog en geneticus en adviseur van de Britse-regering. Bell vertelde dat de symptomen van de Omicron-variant anders zijn dan eerdere stammen van het coronavirus.

“Keelpijn, spierpijn, vooral in de onderrug, verstopte neus, maagproblemen en dunne ontlasting, zijn de mogelijke tekenen van de nieuwe variant”, aldus Bell. “Het bewijs suggereert, dat de Omicron-variant geassocieerd is met een substantieel vermogen om immuniteit van een eerdere infectie te omzeilen.”

Richard Friedland, CEO van Netcare, de grootste particuliere zorgaanbieder van Zuid-Afrika, vertelde dat de vierde golf in dat land, grotendeels veroorzaakt wordt door de Omicron-variant. Dit wijst echter op een veel minder ernstige vorm van COVID-19. Tijdens de eerste drie golven was 100 procent van de 55.000 COVID-patiënten die in het ziekenhuis was opgenomen, zuurstof behoeftig in vergelijking met de patienten van nu. Friedland merkte echter ook op, dat deze resultaten slechts voorlopig waren en dat de situatie zou kunnen veranderen.