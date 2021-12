‘Regering voorstander van persvrijheid’

‘’De regering is voorstander van persvrijheid en vrije meningsuiting. Het is geenszins haar beleid om de persvrijheid te beperken’’, zei president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 16 december in de Nationale Assemblee (DNA). Het staatshoofd bood namens de regering zijn verontschuldigingen aan de samenleving aan voor het incident waarbij journalist Jason Pinas op dinsdag 14 december werd mishandeld door de beveiliging van vicepresident Ronnie Brunswijk. Ook de vicepresident en parlementsvoorzitter Marinus Bee, boden hun excuses aan de persoon in kwestie, de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), de samenleving en de media nationaal en internationaal aan.

Volgens het staatshoofd heeft de regering zich meteen na het incident gebogen over hetgeen is voorgevallen. De president heeft zich laten informeren door de vicepresident en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Na alle informatie te hebben verkregen, is er onmiddellijk contact gemaakt met de waarnemend procureur-generaal. “Aan haar is namens de regering gevraagd om in deze zaak alle informatie op te vragen, eenieder te horen en zo snel als mogelijk een onafhankelijk onderzoek in te stellen en de samenleving te informeren over het onderzoeksresultaat.” De president zegt dit verzoek te hebben gedaan, omdat de regering conform artikel 148 van de Grondwet, de bevoegdheid heeft om in concrete zaken instructies te geven aan de procureur-generaal. De president benadrukt dat gedegen onderzoek van belang is.

Zowel in Suriname alsook internationaal is het gevoel ontstaan dat de persvrijheid in het geding is. De president deelde mee dat dit beslist niet het geval is. “We zijn voorstander van persvrijheid, van vrije meningsuiting”, aldus de president. De president acht het van belang dat de beelden betreffende het incident worden vrijgegeven, zodat de samenleving kan zien wat zich heeft afgespeeld. JusPol-minister Amoksi heeft inmiddels aan het staatshoofd meegedeeld, dat het voorval is vastgelegd door de beschikbare camera’s.

DNA-voorzitter Bee zei dat menigeen terecht zijn verontwaardiging heeft uitgesproken over het incident. “Ook ik betreur dit voorval en wens als voorzitter van het hoogste volksvertegenwoordigende orgaan, mijn welgemeende excuses over te brengen aan de heer Jason Pinas, de Surinaamse Vereniging van Journalisten en zeer zeker niet in de laatste plaats de totale Surinaamse gemeenschap.” Bee legde ook uit waarom hij op de dag van het voorval, de vergadering abrupt afsloot. “Wij waren allen verrast hierdoor, waardoor ik op dat moment niet zo snel de juiste woorden kon vinden, wat resulteerde in het abrupt afhameren van de vergadering.” Hij stelde dat een dergelijk handelen onder geen enkele omstandigheid binnen een geciviliseerde samenleving acceptabel of aanvaardbaar mag worden gesteld, noch mag dit handelen ongestraft blijven. Bee zei er alle vertrouwen in te hebben dat de regering zich direct noch indirect zal mengen in het justitieel onderzoek.