President-commissaris SLM bedankt

De president-commissaris van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Rajen Pahladsingh, heeft begin deze week bedankt. Naar verluidt is hij ook geen lid meer van de Raad van Commissarissen (RvC). Voorts vernemen wij dat Pahladsingh vanwege persoonlijke redenen heeft bedankt. Er gingen geruchten rond dat ook de CEO van de SLM, Paul de Haan, zijn ontslag had ingediend. De Haan ontkrachtte deze geruchten: “Het is niet waar, ik heb zeer zeker niet mijn ontslag ingediend.”

Begin deze week werd bekend, dat de Airbus A330-200 die de SLM zou leasen van het bedrijf Global Knafaim Leasing in Israël, niet doorgaat. De Supervisory Board van Global Knafaim Leasing, heeft uiteindelijk geen goedkeuring verleend, omdat het bedrijf het vliegtuig binnen zijn eigen holding wil inzetten. “Surinam Airways heeft behalve dit vliegtuig, meerdere opties en intussen hebben andere potentiële lease maatschappijen, vliegtuigen aangeboden. Het proces van verdere evaluatie van de aangeboden mogelijkheden is reeds ingezet. In het kader van het herstel van Surinam Airways, zal ze zich met vereende krachten blijven inzetten voor de gezondmaking van het bedrijf”, aldus de afdeling Corporate Communications van de SLM.