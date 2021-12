Juist beleid verkeersveiligheid Wijdenboschbrug noodzakelijk

Het is de zoveelste keer, dat zich een zeer ernstig verkeersongeval heeft voorgedaan op de Jules Wijdenboschbrug. Een vrachtvoertuig dat een lading met boomstammen vervoerde, heeft gisteren voor enorme ravage aan voertuigen gezorgd, en geraakte een aantal personen zowel licht- als zwaargewond en liet een autobestuurder het leven. De politie was vervolgens genoodzaakt de brug voor enkele uren te sluiten. Danny Lo Fo Sang, oud-inspecteur van politie vertelde aan De West, dat hij het voorval ten zeerste betreurt. “Weggebruikers die vooral dagelijks over de brug moeten, zijn dus niet meer veilig. Onze verkeersveiligheid is zoek. Er is elke dag een file op de brug, en op een brug met een steile helling mag er geen file zijn. De file wordt gecreëerd door het verkeer op de Van ‘t Hogerhuysstraat dat voor vertraging zorgt”, aldus Lo Fo Sang. Volgens Lo Fo Sang wordt er te weinig of helemaal geen aandacht besteed aan het keuren van deze zware voertuigen. ‘’Er rijden nog teveel van deze voertuigen rond, waarvan je je afvraagt of die wel voldoen aan de conditie-eisen die gesteld worden om zich op de openbare weg te bevinden’’, zegt hij. De zware voertuigen van bijvoorbeeld bedrijven als Kuldipsingh en Haukes, voldoen wel aan de technische voorwaarden gesteld voor zwaar materieel. “Een vrachtvoertuig besturen met houtblokken, dat op amateuristische basis afgeladen is, en dat niet de maximale lengte, hoogte en gewicht bevat, zorgt voor een massa asdruk op het geheel bij het zakken van de brug, daardoor kunnen de remmen het begeven en krijg je van dit soort verkeerongevallen, waarbij een mensenleven in gevaar wordt gebracht”, verduidelijkte Lo Fo Sang. Hij zei dat de politie haar best bij de politie-units aan weerzijden van de brug doet, om de orde op de brug dagelijks zo goed als mogelijk te handhaven. ‘’Maar bepaalde situaties heb je gewoon niet in de hand.’’ Lo Fo Sang, heeft graag dat alle belangengroepen zich bundelen, om samen tot een concrete oplossing te komen, omtrent de situatie op de Wijdenboschbrug. ‘’Er moeten niet zomaar conclusies getrokken worden’’, zegt hij. ‘’Ook zie ik niet graag dat mensen brodeloos worden gemaakt, maar men moet zich er wel van bewust zijn dat de verkeersveiligheid te allen tijde centraal moet staan’’, aldus Lo Fo Sang.