COVID-19-gevallen verdrievoudigd in Pan-Amerikaanse regio

Ongelijkheid op het gebied van de beschikbaarheid van vaccins, blijft verdeeldheid zaaien in de regio. Er moeten lessen worden getrokken om de pandemie onder controle te krijgen en de toegang tot toekomstige covid-therapieën te waarborgen. Terwijl het aantal covid-infecties in 2021 verdrievoudigde en de gezondheidsstelsels moeite hadden om die hoofd te bieden, hebben we geleerd wat nodig is om dit virus onder controle te brengen, en moeten we dringend de lacunes in de toegang tot vaccins aanpakken om ervoor te zorgen dat iedereen beschermd is, drong de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), dr. Carissa F. Etienne, aan.

“Wanneer we 2020 vergelijken met 2021, was dit jaar ongetwijfeld slechter, met meer dan 98 miljoen infecties en 2,3 miljoen verloren levens’’, zei de directeur vandaag in een persbriefing. Nu het tweede jaar van de pandemie ten einde loopt, riep dr. Etienne de regio op alle beschikbare middelen in te zetten om het virus onder controle te krijgen, waaronder vaccins, maskers, sociale afstand en surveillance. Momenteel zijn in Amerika meer dan 1,3 miljard doses covid-vaccin toegediend, en 56 procent van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is volledig gevaccineerd. Maar ondanks deze dekking waarschuwde de directeur dat “miljoenen in onze regio nog geen enkele dosis hebben ontvangen”.

“Ongelijkheid op het gebied van de beschikbaarheid van vaccins blijft onze regio verdelen en als we deze hiaten niet aanpakken, zullen we er niet in slagen dit virus onder controle te krijgen”, waarschuwde zij. ‘’Terwijl we uitkijken naar een nieuw jaar en veelbelovende ontwikkelingen in medicijnen die kunnen helpen het virus te behandelen, ziekenhuisopnames te beperken en sterfgevallen te voorkomen, moeten we rekening houden met de lessen die we hebben geleerd van de uitrol van het vaccin’’, benadrukte dr. Etienne.

‘’Landen moeten luisteren naar het advies van de WHO, comités van deskundigen, wetenschappers en regelgevende instanties wier taak het is om de veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen zorgvuldig te beoordelen en aan te bevelen wanneer, waar en hoe ze moeten worden ingezet”, aldus dr. Etienne. Maar de landen moeten ook nu al beginnen met de voorbereidingen om te zorgen voor tijdige en betaalbare toegang tot dergelijke nieuwe behandelingen. De PAHO-directeur benadrukte het belang van uitbreiding van de regionale productie, zodat landen niet volledig afhankelijk blijven van de invoer van farmaceutische producten. De regio beschikt volgens dr. Etienne, over “technische deskundigheid, een gevestigde productiecapaciteit, een sterke regelgevingsinfrastructuur en een doeltreffend mechanisme voor gezamenlijke aanschaf via ons Strategisch Fonds, die ons, indien het als hefboom fungeert, zullen helpen de toegang tot covid-technologieën te versnellen. Het belangrijkste is dat de regio blijft samenwerken. Dankzij grensoverschrijdende samenwerking konden vaccins in recordtijd worden ontwikkeld, varianten snel worden geïdentificeerd en konden landen hun reactie aanpassen op basis van de meest recente gegevens. “Elke keer dat we samenwerkten, kwamen er doorbraken”, zei ze. “Kennis delen is essentieel om deze pandemie te verslaan.’’ In de afgelopen week meldde Amerika meer dan 926.056 nieuwe COVID-19-infecties – een stijging van 18,4 procent van het aantal gevallen ten opzichte van de week ervoor. De Verenigde Staten en Canada beleven een heropleving van het aantal gevallen, terwijl Mexico een gestage daling ziet. Het aantal gevallen daalt ook in Midden-Amerika, met uitzondering van Panama. In Zuid-Amerika is het aantal gevallen voor het eerst sinds september gedaald in Bolivia, maar gestegen in Ecuador, Paraguay en Uruguay en stabiel gebleven in Brazilië en Peru. In het Caribisch gebied is het aantal besmettingen over het geheel genomen gedaald, behalve in Trinidad en Tobago, St. Lucia en de Caymaneilanden, die de hoogste wekelijkse incidentie op het Pan-Amerikaanse continent meldden.