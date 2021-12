Kinderen vormen ongeveer kwart van alle nieuwe covid-gevallen

De American Academy of Pediatrics (AAP), een organisatie die de gezondheid en het welzijn van kinderen waarborgt, heeft afgelopen maandag in een rapport gesteld dat COVID-19-gevallen onder Amerikaanse kinderen wederom aan het toenemen zijn. Nieuwe besmettingsgevallen die de vorige week onder kinderen werden gemeld, waren met bijna 24 procent gestegen ten op-zichte van de voorgaande week. Het aantal gevallen wordt nog steeds als “extreem hoog” beschouwd, waarbij kinderen verantwoordelijk zijn voor een onevenredig groot aantal nieuwe gevallen. Kinderen vormen ongeveer 25 procent van alle nieuwe gevallen, maar slechts 22,2% van de Amerikaanse bevolking. Volgens het AAP-rapport, is het nog nog steeds minder waarschijnlijk dat geinfecteerde kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen. In de staten die ziekenhuisopnames naar leeftijd meldden, maakten kinderen tussen 1,7 procent en 4 procent uit van degenen die in het ziekenhuis moesten worden behandeld voor COVID-19, een aantal dat gedurende de hele pandemie consistent is geweest. “Sterfgevallen vormen ook een klein percentage van het totale aantal gevallen. Zes staten meldden nul kindersterfgevallen als gevolg van het coronavirus.” In staten die overlijden naar leeftijd meldden, leidde volgens de academie 0% tot 0,03% van alle gevallen van Covid-19 bij kinderen tot de dood. Maar sinds het begin van de pandemie zijn 992 kinderen overleden aan Covid-19 in de VS, een stijging van 18 sinds afgelopen maandag, volgens de CDC. Voor de week die eindigde op 9 december waren er minstens 164.289 nieuwe gevallen onder kinderen. Sinds begin september zijn er bijna 2,1 miljoen nieuwe gevallen van COVID-19 bij kinderen vastgesteld. Dit is de 18e week op rij dat meer dan 100.000 kinderen besmet zijn geraakt me het coronavirus. Dr. Rochelle Walensky, de directeur van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) verklaarde onlangs, dat kinderen tussen 5 en 11 jaar in aanmerking komen voor een vaccin tegen COVID-19. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor gebruik als derde dosis oftewel boosterdosis bij personen van 16 en 17 jaar. Kinderen uit die leeftijdsklasse, komen zes maanden later in aanmerking voor een boosterdosis, na ingeent te zijn met de tweede dosis.