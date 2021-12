Journalisten zullen weglopen wanneer VP aan het woord komt

Journalisten van verschillende mediahuizen hebben gisteravond na een spoedbijeenkomst via Zoom, besloten de vicepresident (VP) en zijn kabinet, te boycotten. Dit houdt in, dat er geen verslag wordt gemaakt van de VP, in welke vorm dan ook. De boycot is gisteravond om 00.00 uur ingegaan en duurt voorlopig in twee maanden. De krant zal als een van de oudste mediahuizen en uit solidariteit, deze boycot ondersteunen, gezien zij altijd in de voorste linie heeft gestaan, als het gaat om bestrijden van onrecht en in het bijzonder voorkomen dat de persvrijheid wederom in gevaar komt.

Er is onderling overeenstemming bereikt, dat wanneer de VP op een (regerings) persconferentie aanwezig is, de journalisten de zaal zullen verlaten, zodra hij aan het woord komt. De pers zal pas weer terugkomen wanneer hij klaar is.

Deze boycot is ingesteld naar aanleiding van de mishandeling van journalist Jason Pinas door lijfwachten van de VP. De boycot van de pers zal afhankelijk van het gedrag van de VP, al dan niet verlengd worden. Vanochtend om 10.00 uur verzamelde een groep journalisten zich voor het gebouw van De Nationale Assemblee voor een stil protest. De bedoeling hiervan is een duidelijk signaal te geven aan de regering. De journalisten gingen daarbij niet in op uitnodigingen van politici en stonden die ook niet te woord. Het ging duidelijk om een stil protest.

Er is vandaag ook een brief verstuurd naar president Chandrikapersad Santokhi, waarin de mediawerkers duidelijk hebben aangegeven, dat zij een voortvarend en onafhankelijk onderzoek eisen in deze zaak, excuses van de VP aan Jason Pinas, het journalistieke veld en aan de samenleving wensen. De journalisten tonen met hun acties aan dat er ernstige consequenties dienen te worden verbonden aan het afkeurenswaardige gedrag van de VP, aangezien door zijn optreden de persvrijheid in gevaar is wordt gebracht.