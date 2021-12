‘JusPol zal aan capaciteitsversterking werken’

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, zei gisteren tijdens de officiële launch van ‘Operatie Veilig Suriname’, dat het ministerie aan capaciteitsversterking zal werken. Volgens Amoksi kampen bijkans alle korpsen momenteel met een tekort aan manschappen. Doordat korpsen onderbemand zijn, kunnen ze volgens Amoksi niet de juiste invulling gegeven aan wat van ze verwacht wordt. ‘’We weten dat korpsen met tekorten kampen. Dit komt doordat er jaren niet duurzaam is geïnvesteerd in korpsen. Om tekorten van alle korpsen te kunnen inlopen, zijn er miljoenen nodig en JusPol beschikt momenteel niet over die middelen”, zei Amoksi. Volgens de minister lopen we door deze tekorten achter in de regio. ‘’Dit zijn de vele uitdagingen waarmee we te kampen hebben.‘’

Amoksi deelde mee dat het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) daarom aan een snelle beëdiging van rekruten werkt.

Amoksi zei dat er momenteel rekruten van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) zijn die beëdigd moeten worden. ‘’Indien deze rekruten beëdigd worden, kunnen ze een enorme bijdrage leveren aan het opheffen van de tekorten van de manschappen.’’ De minister legde uit, dat er nog heel wat zaken in orde gemaakt moeten worden alvorens de rekruten beëdigdkunnen worden. ‘

’Ik heb zelf vernomen, dat de rekruten reeds alles hebben afgerond, maar het wachten is op de examencommissie, omdat die nog wat zaken moet afhandelen. We hebben wel dringend mensen nodig voor de diensten, we doen daarom alles om aan een snelle beëdiging te werken”, aldus Amoksi.

door Orsilia Dinge