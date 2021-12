Bousaid: ‘Renteverhoging kan leiden tot verslechtering kredietportefeuille banken’

Econoom Jim Bousaid, is van mening dat een renteverhoging op krediet riskant is en kan leiden tot verslechtering van de kredietportefeuille bij banken. Dit zei hij gisteren in gesprek met ABC Nieuws. Bousaid haalde aan, dat we in de afgelopen tijd hebben gezien dat het monetair beleid van de Centrale Bank is aangescherpt, met name het rentebeleid.

“Er is een bericht geweest van de bank dat in het kader van openmarktoperaties, er kortlopende deposito’s kunnen worden geplaatst bij de Centrale Bank. We hebben gezien dat in korte tijd de gemiddelde beleggingsrentes zijn gestegen van onder de 20 procent naar ruim boven 60 procent. Dat heeft geleid tot veel schrik onder de samenleving dat een renteverhoging op krediet aanstaande is, wat ook een oogmerk schijnt te zijn van deze verhoging”, vertelde Bousaid.

Hij stelde dat banken niet staan te springen om dat te doen, omdat het riskant is en ook omdat een renteverhoging kan leiden tot verslechtering van de kredietportefeuille. “Als de rente wordt verhoogd op kredieten, gaan de rentekosten omhoog en de aflossingen gaan daardoor ook omhoog. Het bedrijfsleven heeft het vanwege covid al heel erg moeilijk, waardoor ze minder verdienen. Het verhogen van rente en aflossingen gaat een probleem worden voor het bedrijfsleven. Het gaat ook de positie van banken aantasten, omdat de kredietportefeuilles van banken worden aangetast door de coronasituatie. Cliënten kunnen minder goed aflossen en banken moeten daarvoor specifieke debiteuren voorzieningen treffen wat ten koste gaat van hun rendement. Dus in een van situatie van renteverhogingen, gaan er meer specifieke debiteurenvoorzieningen moeten worden getroffen, waardoor het rendement van banken kan worden aangetast en daarmee hun solvabiliteit”, legde Bousaid uit.

De verslechterde solvabiliteit is nu een belangrijke kwestie in het bankwezen. Solvabiliteit is het eigen vermogen in relatie tot de verplichtingen.

Bij elke devaluatie nemen de verplichtingen in SRD van banken toe. Deze beweging van een renteverhoging kan op termijn ertoe leiden dat de doelstelling om de solvabiliteit van banken te verbeteren, wordt tegengegaan. “Ook voor de samenleving heeft dit implicaties, want we hebben de afgelopen jaren gezien dat banken nauwelijks dividend hebben kunnen uitkeren, omdat hun solvabiliteit ondermaats is, terwijl de Centrale Bank-regels het uitkeren van dividend verbieden”, aldus Bousaid.