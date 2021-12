Meerdere journalisten geïntimideerd door beveiliging VP

Jason Pinas, journalist van de Ware Tijd, is gistermiddag omstreeks 14.00 uur voor het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) zwaar mishandeld door beveiligers van vicepresident Ronnie Brunswijk. Pinas die terplekke aanwezig was voor werkzaamheden, maakte op een gegeven moment foto’s van Brunswijk in zijn voertuig en dat waardeerde de vp niet, waardoor er een woordenwisseling tussen hen ontstond. In de korte tijdspanne waarin Brunswijk en Pinas in discussie waren, werd de journalist vervolgens door een bewaker van de vp van achter in een wurggreep genomen en daarbij belandde deze op zijn rug op de grond en incasseerde hij harde klappen en trappen. De mobiele telefoon van Pinas, waarmee hij de foto’s had gemaakt, werd hem afhandig gemaakt. Brunswijk heeft na het incident in DNA verklaard, dat Pinas tot in zijn auto was om een foto van hem te maken. De vp verdedigde de handelingen van zijn bewakers door te verklaren, dat de beveiliging Pinas heeft gepakt en afgevoerd.

De redactie van De West is inmiddels op de hoogte, dat het intimideren van journalisten door de beveiliging van Brunswijk meer regel dan uitzondering is geworden, want enkele weken hiervoor schreef journalist B-cham Chandralall over een incident met de commandant van de bewaking van de vicepresident. Zijn post op sociale media onder de kop “ Nooit meer naar het kabinet van de vicepresident”, werd meerdere keren gedeeld op sociale media en vervolgens ook via whats-app. Het incident deed zich voor op een woensdag bij het Kabinet van de VP, want op die dag worden journalisten in de gelegenheid gesteld, de verschillende ministers te interviewen vóór aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers. Chandralall vertelde, dat hij op een gegeven moment een opstootje buiten opmerkte, tussen de vakbondsleider Hugo Blanker en de commandant van de bewaking. Chandralall legde dit vast op de band, zoals dit soort gebeurtenissen wereldwijd worden vastgelegd. De eerste waarschuwing kwam van door de commandant van de bewaking bij het filmen. Natuurlijk is hij toen niet gestopt met filmen, want Suriname kent “persvrijheid”. De commandant maakte vervolgens de journalist duidelijk dat als hij iets niet wil, zijn woord wet is en herhaalde nogmaals, “Je mag me niet filmen! “Ik heb ook nooit eerder meegemaakt dat personen in burgerkleding provocerend en openlijk zichtbaar over wapens beschikken, waaronder Kalasjnikov AK-47 geweren, zich voortdurend door het gebouw van de vicepresident begeven. Het is geen gezicht, het is ongepast, het is onsamenhangend met de principes van democratie. Het kabinet is geen militair kamp of fort. Dat gangstergedrag bij de poort, moet ook ophouden. Niet alleen tegenover journalisten, maar ten opzichte van alle mensen die er een bezoek brengt of wenst te brengen. Het gebouw is eigendom van de samenleving. Je zou vrijelijk, zeker in de publiekelijk toegankelijke delen, zoals de lobby, ongehinderd mogen filmen als burger, zoals dat overal ter wereld gangbaar is”, aldus de journalist B-cham Chandralall.

Een verslaggever van een ander mediahuis, werd enkele weken terug na het stellen van scherpe vragen aan de vp, achteraf ook aangesproken en “bedreigd” door de beveiliging van de vp. De confrontatie die de journalist ervoer met de bewaking, had tot gevolg dat hij vanaf dat moment niet meer is gegaan naar het kabinet van de vp. De toevoegingen van de beveiligers tegenover hem waren ronduit intimiderend en schokkend, waardoor hij zich niet meer op zijn gemak voelt op deze locatie. “Intimidatie, bedreigingen, geweld tegen de pers en het stelen van apparatuur, zijn uitingen van onbekwaamheid en zwakte. Het uitschakelen van de media, doe je niet door middel van intimidatie, laat dit duidelijk zijn. Het zal wel zijn opgevallen dat ik de afgelopen periode weinig actief ben geweest”, aldus de reporter.

Een journalist heeft tot taak de rol van publieke waakhond te vervullen, en onder andere de functie heeft de overheid en het bedrijfsleven om rekenschap te vragen. Het publiek heeft het recht om geïnformeerd te worden over zaken van algemeen belang en de media hebben de taak om deze informatie te verstrekken. Deze taak kan de pers alleen goed uitoefenen als de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd is en blijft, als journalisten bijvoorbeeld een beroep op bronbescherming kunnen doen en onafhankelijk blijven werken.