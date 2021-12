Assocation of Caribbean Media Workers: Acties lijfwachten gelijk aan militaristisch tijdperk

De Association of Caribbean Media Workers (ACM), is solidair met de Surinaamse journalist Jason Pinas, die op 14 december is mishandeld tijdens de uitoefening van zijn functie buiten De Nationale Assemblee. Ook op dit punt staan ​​wij volledig achter de Vereniging van Surinaamse Journalisten (SVJ). Het gebruik van het veiligheidsapparaat van de staat tegen een journalist is in dit geval hopeloos ongepast en moet worden veroordeeld. Het optreden van de lijfwachten van vicepresident Ronnie Brunswijk, moet ter discussie worden gesteld op basis van welke dreiging de heer Pinas vormde voor de ambtenaar. Dit soort acties gaat terug op een duister militaristisch tijdperk in Suriname dat niet opnieuw de kop mag opsteken, aangezien dit terecht kan worden opgevat als een gekozen dictatuur. De Vereniging van Caribische Mediawerkers roept daarom de heer Brunswijk op om publiekelijk zijn excuses aan te bieden aan de heer Pinas. Doet hij dat niet, dan roepen we president Chandrikapersad Santokhi op om de heer Brunswijk te straffen. Ook roept de ACM op tot teruggave van de mobiele telefoon van de heer Jason Pinas. Als journalist heeft hij een onvervreemdbaar recht op vertrouwelijkheid van bronnen en dit mag in geen enkele vorm als geschonden worden beschouwd.