REDEN TOT GROTE ZORG?

Op de afgelopen week gehouden persconferentie van de Covid-19 Stuurgroep, presenteerde drs. Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, een overzicht van de nog voorradig zijnde Covid-19-vaccins in ons land. Gajadhar Sukul vertelde dat de Moderna-vaccins het afgelopen weekend op zouden geraken en dat in januari, ook de Pfizer-vaccins bij een niet verminderde toediening op zullen zijn. De AstraZeneca-voorraden zouden ook behoorlijk zijn geslonken. Gajadhar Sukul gaf ook aan, dat men bij het prikken rekening dient te houden met mensen die nog in aanmerking moeten komen voor hun tweede prik. Ook vertelde hij dat een bepaalde groep belanghebbenden, nog in aanmerking moet kunnen komen voor haar boosterprik en die zal dan nog tot januari kunnen worden toegediend met het Pfizer-vaccin. Na het opgeraken van de Pfizer-vaccins, zal dan nog slechts de mogelijkheid bestaan met het Chinese Sinopharm-vaccin ingeënt te worden. Uit het gehele relaas van de directeur van Volksgezondheid kon worden opgemaakt, dat de voorraden echt aan het slinken zijn en dat de aanvulling zeer noodzakelijk is. Gajadhar Sukul trachtte de gemeenschap gerust te stellen door te zeggen dat er nog een bezending Pfizer -vaccins uit de VS wordt verwacht, maar kon niet aangeven, wanneer die hier zal arriveren. Ook stelde Gajadhar Sukul dat er gesprekken zijn gevoerd met de Spaanse overheid en die zou hebben toegezegd, Suriname nog eens duizenden vaccins van AstraZeneca, te zullen schenken. Wanneer die vaccins in ons land zullen arriveren, kon de directeur van Volksgezondheid ook niet met zekerheid aangeven. Wie goed heeft geluisterd en een redelijk analytisch vermogen bezit, kan tot de conclusie komen, dat het met de bevoorrading van vaccins tot op dit moment niet goed zit. Er zal toch wel een nieuwe voorraad moeten worden aangeleverd en dan het liefst van Pfizer, omdat ook gebleken is, dat de meeste Surinamers toch meer vertrouwen hebben in dat vaccin en in mindere mate in AstraZeneca en Sinopharm. Echter is het zo dat de gulle gevers in bijvoorbeeld Nederland, vermoedelijk wars zijn geworden van verdere AstraZeneca-geschenkzendingen, omdat een deel moest worden vernietigd en een ander deel geschonken werd aan Jamaica, omdat men hier de neus heeft opgehaald voor dit type vaccin. Hoe het ook zij, drs. Gajadhar Sukul heeft overduidelijk aangegeven, dat er een gebrek aan vaccins zal kunnen ontstaan en de vaccinatiecampagne op de helling kan belanden, als er niet snel wordt aangevuld. De voorspelling van drs. Javier Asin dat het zeker niet uitgesloten is dat we met een vijfde golf te maken zullen krijgen, geeft toch wel reden tot ongerustheid, als er niet gevaccineerd kan worden in een voldoende mate, omdat de juiste en goed beschermende vaccins, niet voorhanden zullen zijn. De regering dient er dan ook alles aan te doen dat de vaccins weer spoedig voorradig zijn, zodat eenieder die gevaccineerd wenst te worden of nog een booster wenst, geholpen kan worden.