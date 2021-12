Banken accepteren alle USD biljetten

Jaartal speelt geen rol

“Wij weten dat er een aantal maanden geleden een bericht is gelanceerd, dat bepaalde diplomatieke instellingen geen USD-biljetten meer wilden aannemen van voor 2009. Dit geldt echter niet voor de lokale banken. Alle banken hier en elders accepteren gewoon USD- biljetten zonder belemmering”, aldus de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Bankiers (SVB) en tevens CEO van de Surinaamsche Bank, Steven Coutinho tegenover De West. Ook de CEO van de Finabank, Eblein Frangie stelt, dat het beleid van in ieder geval de Finabank voor de acceptatie van USD biljetten ouder dan 2009, niet is gewijzigd. “Ik zou het publiek willen vragen de officiële berichtgeving van banken te willen volgen i.p.v. op geruchten af te gaan”, zegt Frangie. Dit wordt ook bevestigd door het Amerikaans wetboek, waarin duidelijk wordt aangegeven, dat alle US-Dollar coupures ongeacht hun jaartal, geldig blijven en dat zij niet aan een vervaldatum onderhevig zijn

Amerikaanse ambassade update

In een reeds eerder verschenen bericht werd gemeld, dat aanvragers van een visa bij de U.S. Citizen Services, vanwege Surinaamse bankbeperkingen, geen coupures in Amerikaanse dollars meer accepteren die vóór 2009 zijn gedrukt. “Bovendien kunnen we geen versleten, gescheurde of beschadigde Amerikaanse dollarbankbiljetten van welk jaar dan ook, accepteren. Als u van plan bent met Amerikaanse dollars te betalen, zorg er dan voor, dat de bankbiljetten uit 2009 of later zijn en dat zij in goede staat zijn”, aldus de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in Paramaribo. Naar aanleiding van dit eerder uitgebrachte bericht heeft de Amerikaanse ambassade de afgelopen week en wel op 8 december een update geplaatst. “U wordt aangemoedigd uw vergoedingen te betalen met Surinaamse dollars (SRD). Vanwege Surinaamse bankbeperkingen kan de Amerikaanse ambassade in Paramaribo geen Amerikaanse dollarbankbiljetten van welk jaar dan ook accepteren die versleten, gescheurd of beschadigd zijn. Als u van plan bent met Amerikaanse dollars te betalen, zorg er dan voor dat de bankbiljetten in goede staat verkeren”, aldus meldt de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika.