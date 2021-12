Staatsolie raffinaderij wederom aan het opstarten

Sedert eind november staat de Staatsolie raffinaderij te Tout Lui Faut stil. Dat had Staatsolie CEO, Annand Jagesar, al tegenover de redactie van De West bevestigd, omdat er een probleem was geconstateerd in de raffinaderij. De herstelwerkzaamheden zouden naar verluidt twintig dagen duren en eind vorige week was het duidelijk te merken dat er activiteiten werden verricht op de raffinaderij. Jagesar zegt desgevraagd, dat zij conform plan, nu al aan het opstarten zijn, “hiermee hoeven wij in februari 2022 geen pitstop te doen”. “Ik ben heel trots op de uitvoering, wij hebben deze keer veel meer zelf gedaan. Geen ongelukken is altijd een belangrijke intentie en dat hebben wij ook gehaald. Deze week stromen er weer producten uit de raffinaderij”, zegt de Staatsolie CEO.

Voor Staatsolie was 2021 een uitstekend jaar, het beste jaar sinds de opstart in 2015. De CEO verzekerde, dat ondanks het feit dat de raffinaderij wederom aan het opstarten is, er nog ruim voldoende diesel en gasoline op voorraad is. “Deze stops zijn inherent aan het opereren van een olieraffinaderij”, zegt Jagesar. De Staatsolie raffinaderij te Tout Lui Faut werd voor het laatst in februari 2020 stilgelegd voor een Turn Around (TA), ofwel grote onderhoudsbeurt. Deze onderhoudsbeurt was de eerste sinds de nieuwe raffinaderij in 2015 in gebruik is genomen.