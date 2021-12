Eindelijk schoon drinkwater voor 12.000 huishoudens Commewijne

President Chadrikapersad Santokhi, gaf afgelopen vrijdag met drie muisklikken, officieel het startsein van het proces van water winnen uit de Surinamerivier, het zuiveren ervan tot schoon drinkwater en de distributie tot in Tamanredjo. Hiermee is het Water Productie Centrum (WPC) te La Liberté op Commewijne, een feit geworden. Door dit proces zal er bijkans 500 kubieke liter water per uur uit de Surinamerivier worden verwerkt. Volgens projectmanager Alwin Linger, is dit voldoende voor 12.000 huishoudens. Het proces van de waterverwerking is computergestuurd. Alle fasen en statussen, zoals het winnen van het rivierwater en de troebelheid ervan, worden digitaal in de gaten gehouden. Bij de regering is erop aangedrongen om het distributienetwerk te vergroten, zodat heel Commewijne over schoon en veilig drinkwater kan beschikken.

Marlon Oosterling, directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), zei dat het WPC het resultaat is van een internationale samenwerking tussen de SWM en de Watergroep uit België. Het centrum is in samenwerking met Surinaamse aannemers opgezet. Volgens Oosterling heeft het gehele project (bouw van de waterplant en het aanleggen van 23 km aan buizen) bijkans 15 miljoen euro gekost. ‘’Dit is allemaal door de overheid betaald”, benadrukte de SWM-directeur.

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, gaf aan dat bij volledige benutting van de technologie, er 12 miljoen liter schoon water per dag zal kunnen worden geproduceerd. De bedoeling is om de distributiecapaciteit verder te vergroten. Volgens de directeur van de Watergroep België, Sammy Wuytz, is de distributiecapaciteit zodanig dat 30.000 mensen van drinkwater kunnen worden voorzien. De president stelde dat de gehele regering het erover eens is dat de distributiecapaciteit vergroot moet worden. Zowel de president als vicepresident Ronnie Brunswijk, zullen zich ervoor inzetten dat uitbreiding gerealiseerd wordt.

Ofschoon de eerste fase van het project reeds opgeleverd is, zeggen technici belast met de uitvoering van het project, dat er nog veel werk aan de winkel is. Zij zijn wel verheugd dat de eerste fase opgeleverd is, zodat grote delen van Commewijne de beschikking hebben over schoon drinkwater uit de kraan. Aan de regering werd gevraagd de weg die naar het WPC leidt, ook aan te pakken, omdat die vol gaten zit.