Geen tweespalt tussen VHP en Abop over nieuwe SWM-directeur

De huidige directeur van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM), Marlon Oosterling, zal zijn contract niet verlengen. In een brief die hij aan de regering zou hebben gericht, vermeldt hij, dat hij na een eerdere contractverlenging van één jaar het voor gezien houdt. Dit omdat hij de mening is toegedaan, dat jongeren de kans moeten krijgen zich te ontplooien. Dit verzoek gedaan door Oosterling is aanvaard door de president, echter bestaan er nog twijfels over de mogelijke opvolger. Vanwege de ABOP zou Clifton Lienga zijn voorgedragen als de mogelijke opvolger. De VHP is echter de mening toegedaan dat het om een zeer belangrijk bedrijf gaat en dat er een daarom deskundige persoon op de plek geplaatst moet worden. De VHP-parlementariër, Mahinder Jogi, zegt tegenover de krant, dat er geen wrijving is tussen de partijen over het benoemen van een nieuwe directeur.

De vicepresident, Ronnie Brunswijk, gaf tijdens de ingebruikstelling van de waterzuiveringsinstallatie in Commewijne te kennen, dat het voorstel om Lienga te benoemen als nieuwe directeur reeds is gedaan bij de president en dat hij vanwege Abop voldoende draagvlak geniet. President, Chandrikapersad Santokhi, daarentegen stelt dat zaken geëvalueerd dienen te worden en dat er nog geen besluit is genomen over de opvolging. Hij gaf verder aan dat benoemingen niet gaan d.m.v een voordracht, maar dat zaken in de regeringstop, besproken dienen te worden. De president zei dat vanwege de vakbond reeds een schrijven is ontvangen met betrekking tot te voeren voor overleg over dit vraagstuk. De bewindsman beloofde, dat er in ieder geval een deskundige leiding komt voor dit parastataal bedrijf.

Jogi ontkende dat er wrijvingen zijn tussen ABOP en de VHP als het gaat om het benoemen van een nieuwe directeur. “Er zijn gekwalificeerde krachten binnen de SWM. Maar zowel ABOP als de VHP heeft genoeg deskundigen die zij kunnen voordragen. Maar uiteraard gaat het erom, dat de juiste man op de juiste plek wordt geplaatst en daarvoor is er evaluatie nodig”, aldus Jogi. Volgens Jogi is het niet zo, dat er wrijving is, omdat partijen mensen voordragen. ‘’Elke partij heeft ambitieuze mensen en mag voordrachten doen. Het is de president die bepaalt.‘’