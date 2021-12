Elias: ‘Grote hoeveelheid gas levert goedkope energie en veel werkgelegenheid op’

Het nieuwe bekken van Zuid-Amerika, waar de afgelopen zes jaar miljarden vaten olie zijn ontdekt, heeft wereldwijd de aandacht getrokken en gaat grote hoeveelheden gas leveren, zei Rudolf Elias, voormalig CEO van Staatsolie, nu Senior Advisor bij Ernst & Young Caribbean. “Onze blokken zijn een stuk kleiner dan het Stabroek-blok in Guyana.” Verwijzend naar de BonBoni-ontdekking, benadrukte Elias tijdens het Americas Market Intelligence (AMI)-panel dat op 9 december werd gehouden, dat ‘’alle factoren die nodig zijn om een nieuw olieveld te hebben, aanwezig zijn in het diepwater voor de kust van Suriname’’. Het AMI had als thema: ‘Guyana & Suriname: het ontwikkelen van een koolstofarme strategie in opkomende oliemarkten’. Elias zei dat de nieuwe boorcampagnes die volgend jaar door Shell en Apache van start gaan, veelbelovend zijn.

“We kijken natuurlijk allemaal heel gretig uit naar wat ze daar zullen aantreffen. We weten dat Exxon samen met Petronas veel gas heeft gevonden in Blok 52, ook werken ze nu aan een boorprogramma’’, zei Elias. Chevron is een partnerschap aangegaan met Shell en Hess in Blok 42 in Suriname en had een belang van 50 procent in het afgestane Blok 45. De vorige exploitant Kosmos Energy boorde in 2018 in Pontoenoe-1 in Blok 42 en Anapai-1 in Blok 45, zonder koolwaterstoffen te vinden. Shell nam vorig jaar het operatorschap over na het kopen van de belangen van Kosmos in Suriname en in verschillende andere landen.

Elias: “We hebben nog veel perspectief in Suriname.

Ik zeg altijd dat we nog maar aan het oppervlak krabben met de boringen die we tot nu toe hebben gedaan.

“Als je ons vergelijkt met bijvoorbeeld de Noordzee of de Golf van Mexico, komt er nog veel meer voor zowel Guyana als Suriname en ik ben er zeker van dat het uiteindelijk allemaal gas zal zijn waar we naar op zoek zullen zijn. Gas levert ons natuurlijk goedkope energie op, en goedkope energie levert ons veel werkgelegenheid op.”

Verwacht wordt dat Suriname wat de ontwikkeling van zijn offshore olievelden betreft, Guyana zal volgen. Het Noorse onafhankelijke energieonderzoeks- en business intelligence-bedrijf Rystad Energy, ziet de output van het Zuid-Amerikaanse land de komende jaren het hoogtepunt van een half miljoen vaten per dag bereiken, op basis van de ontdekkingen die tot nu toe zijn gedaan.